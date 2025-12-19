大立光將買庫藏股2,670張

大立光（3008）昨（19）日召開董事會，決議實施庫藏股，將買回自家股票2,670張，買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益。

大立光昨天股價收2,060元，上漲30元，外資法人連16日賣超，投信連四日買超，預計買回之股份將註銷股本，台股隨AI及半導體需求強勁維持高檔不墜，大立光股價相對黯淡，近兩個月來累計跌幅近兩成，大立光昨天宣布實施庫藏股，顯示公司作多決心，有望振奮股價表現。

此為大立光第二次實施庫藏股。大立光為iPhone鏡頭主力供應商，今年11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。

外資日前出具報告，預期本季iPhone生產量維持7,600萬支不變，季增38%，年增4%，並首度釋出明年首季展望，預期單季iPhone生產量為5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

依據供應鏈調查，外資預期，iPhone 17系列本季訂單動能與先前上調後水準一致，但自11月起已出現季節性去化庫存跡象。整體上，預估2025年iPhone全年生產總量約2.2億支，年增6%。至於首次提出的2026年首季iPhone生產預估為5,600萬支，雖季減26%，但優於往年季節性水準。

談及明年手機鏡頭升級趨勢，大立光董事長林恩平日前表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更複雜，並包含更多零組件。

