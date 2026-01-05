大立光挾精密光學技術取代奇景？ 奇景聲明強調與上詮合作未有變化

奇景光電



大立光法說前，市場傳出透過精密光學的對位技術，或取代奇景成為與上詮合作的最新供應商。奇景今天晚間發布聲明表示，公司與上詮是共同封裝光學 (CPO) 的策略合作夥伴，各項合作皆持續積極推進中，並未發生如媒體所稱之變化。

在 CPO 技術布局上，奇景表示，奇景光電提供其獨特的 WLO（Wafer-Level Optics）先進奈米光學壓印技術，與上詮共同開發之矽光子封裝解決方案已取得顯著技術突破及成果，第一代解決方案正在通過主要客戶及關鍵合作夥伴的技術與可靠度驗證。雙方正穩步朝 2026 年量產就緒目標邁進。

同時，針對未來世代高速光學傳輸與先進 CPO 架構，持續以策略夥伴身分，與全球頂級客戶及生態系合作夥伴共同研發，以回應AI資料中心與高速運算市場快速成長的長期需求。

