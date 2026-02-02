大立光提前買完庫藏股、股價漲14％ 法人關住2件大事

光學鏡頭龍頭廠大立光今（2日）宣布，砸65億買回庫藏股已提前7個交易日完成，累計買回31天、股價上漲14％，法人持續聚焦2大業務，分別為可變光圈鏡頭和CPO（共同封裝光學）。

資本市場聚焦AI，讓大立光不是滋味。大立光董事長林恩平不諱言：「看到大立光變成光學股本益比最低的公司，決定啟動買回庫藏股。」這項買股護盤行動，從去年12月22日啟動，原訂至2月11日，但今日提前達陣。

從大立光股價來看，買回庫藏股前一天（12月19日）收盤價2,060元，護盤首日股價上漲8.7％，元月5日漲至近一年來的高點2,660元，不過近期股價回檔，今收在2,355元，累計護盤期間上漲14％。

法人認為，大立光股價高點回落，與元月8日法說會有關。一是受農曆春節影響，林恩平已預告2月出貨較1月下滑，代表產能利用率相對寬鬆；其次，記憶體價格上漲，市場對消費電子復甦抱持謹慎態度。

法人關注可變光圈鏡頭、CPO業務

不過市場持續關注大立光2大業務。首先，可變光圈鏡頭有望在第三季出貨，不僅導入客戶新旗艦機種主鏡頭，折疊手機鏡頭也有機會在年底前出貨，隨著可變光圈鏡頭成為趨勢、玻塑混合鏡頭滲透率提升，有望拉高平均銷售單價（ASP）。

另一方面，大立光切入AI供應鏈，利用精密塑膠射出型技術，開發用於CPO模組，傳出已送樣台積電與終端客戶進行驗證。野村證券分析師李佳伶認為，積極與先進半導體合作，推進次世代AI CPO，「有助長期業務多元化發展。」摩根大通證券分析師楊維倫說。

在大立光法說會後，野村、凱基、瑞銀喊出「買進」，未來12個月合理股價為3,290、3,250、2,970元；摩根大通則將投資平等列為「優於大盤」，喊出未來12個月合理股價3,200元。