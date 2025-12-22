大立光擬砸近1800億實施庫藏股，史上第二次！上次執行率僅50%、耗費14億，為何現在再來一次？

大立光（3008）於周五（12/19）盤後公告，為了維護公司信用及股東權益，董事會通過實施庫藏股，擬於本周五至明年2月11日，以每股1600~3200元從市場上買回267萬股，預計買回金額上限為1796億6524萬3732元。 根據大立光公告內容，上述買回股數總數僅佔大立光已發行股份的2%，且買回股份所需金額上限只佔大立光流動資產的5.91%。公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份買回不影響本公司資本之維持。

上市櫃公司實施庫藏股，通常有四個原因

通常上市櫃公司實施庫藏股的原因有以下幾個，第一是維護股東權益，其實就是護盤。

第二是透過庫藏股減資，取代現金股利發放，對大股東有節稅效果。

第三，實施庫藏股可以提高大股東自身股權比率，防止惡意併購。

第四就是撐盤，避免大股東質押股票的價值過低。

若根據大立光公告內容所說，這次實施庫藏股是為了維護公司信用及股東權益，那就與股價大有關係。

2025年截至本周五收盤，大立光股價累計下跌21%至2060元，遠低於今年最高點的2845元，反觀台股指數今年以來同期上漲21.3%。

大立光公告指出，依據證券承銷商台新證券的意見，大立光本次預計買回普通股股份的價格區間尚屬合理，決策過程具合法性，且買回普通股份數量及價格區間，除造成營業活動淨現金流量、流動比率及速動比率略為下降外，對於公司財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等項目，尚無重大不利之影響。

大立光上次實施庫藏股是2021年第四季，股價累計上漲21%

大立光首次實施庫藏股是在2021年的10月26日至12月24日，原定以每股2025~3300元，買回134.2萬股，預定最高買回金額達1312億元。

但根據大立光事後公告，這兩個月僅買回67.2萬股，交易金額為14億多元，原因是「維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢」。

若觀察當時大立光股價，在公告將實施庫藏股的隔天（10月26日）一度飆高，但在這兩個月期間大都在低檔整理，直到實施庫藏股的最後一周才明顯拉抬，最後股價在這兩個月期間累計上漲21%。

「企業可以用庫藏股打銷股本，或給員工實施選擇權」

通常若出現多家上市櫃公司實施庫藏股，多半是在股市出現嚴重外部震盪，例如2020上半年的新冠疫情，外資大賣台股，2020年截至3月底台灣就有近200家企業宣示實施庫藏股，總金額超過600億元，是台股史少見的大規模庫藏股執行潮，也是經營者用實際行動來捍衛公司的股價。

當時財訊傳媒董事長謝金河曾撰文指出，「一個大風大浪，可能是企業體質一次殘酷的檢驗，體質欠佳的企業可能倒下去，像負債比率偏高、手上現金少的公司，或是股價不到5元的企業，或是像裕隆突然端出244億虧損，面對著這個史上罕見大災難，這是重中之重的大考驗」。

「反之，手上現金充沛，體質健全的公司，在股價殺低後，這又是進場承接的好機會，企業可以用庫藏股打銷股本，或給員工實施選擇權，企業也可用來鞏固經營權。」





