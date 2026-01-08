大立光斥巨資買庫藏股 董座林恩平曝原因

▲大立光董事長林恩平表示，他不認為大立光是最差的光學股，因此買回自家股票。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 光學鏡頭大廠大立光去年12月啟動史上第二次庫藏股計畫，到今年2月11日間將買回自家股票2670張，總金額上限為1796億元，董事長林恩平今（8）日表示，他不認為大立光是最差的光學股，因此才買回自家股票。

大立光今日舉行法說會，去年第四季營收172.19億元，毛利率47.8%，季增0.6個百分點、年減11.3個百分點，稅後淨利67.27億元，季減5%、年減22%，每股稅後盈餘為50.4元；去年全年營收611.48億元、年增3%，毛利率50.3%、年減2個百分點，稅後淨利218.82億元、年減18%，每股稅後盈餘為159.46元。

廣告 廣告

林恩平直言，公司啟動大規模買回庫藏股計畫，是因為他發現大立光本益似乎是光學股中本益比最低的，但他認為，大立光應該不是最差的光學股才對，因此才買回。

展望今年第一季表現，林恩平認為，第一季大立光良率、價格已經比較穩定，他強調，良率是永遠的努力，只是到一定的水準之後，就會比較穩定。

他表示，因首季是光學產業傳統淡季，1月、2月拉貨動能將逐漸減弱，產能利用率也不那麼緊迫。鏡頭業務方面，可變光圈今年第三季開始才會出貨，雖價格較佳，但對毛利率挹注還無法預估，可變光圈現在也還無法確定規格，大概在第二季才能確定。

而薄型手機因銷量不佳，鏡頭銷售也不佳，大型手機品牌因銷售差，也對鏡頭打「退堂鼓」，因此，林恩平預估，今年大立光可能不會有更多的薄型鏡頭供貨；折疊手機則可能在今年底問世，但因折疊機並非採用薄型鏡頭，因此也沒有挹注。

至於今年機器人、AI眼鏡是否會有新案，今年是否會有比較積極的表現，林恩平表示，機器人、AI眼鏡雖都有在出貨，但還不到量產，僅為試量產，他強調，客戶態度很正面，但要的量「都很小」，因此目前對大立光正面貢獻很有限。

另外，法人關心因記憶體漲價，恐將壓抑今年消費性電子出貨動能，並傳客戶將以砍價因應記憶體的成本上漲壓力。他說，目前產品價格都已談妥、後續變動無法預估，出貨數量則要看客戶銷售狀況而定，不過鏡頭升級確實可能放緩。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大立光去年營收重返600億元、創歷年新高 外界關注週四法說會

大立光二度實施庫藏股、為史上規模最大 今日開盤攻上漲停價

大立光二度實施庫藏股 買回2670張、價格區間1600至3200元