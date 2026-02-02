大立光斥資64.7億買回庫藏股2670張 均價約2425元

（中央社記者江明晏台北2日電）大立光今天公告庫藏股執行完畢，已買回股份數量為2670張，達到原預定買回數量，買回總金額達新台幣64.7億元，平均每股買回價格2424.82元。

大立光今天公告買回庫藏股執行完畢，實際買回期間為民國114年12月22日至今天止，本次買回股份數量2670張，達到原預定買回數量，買回股份總金額64億7426萬7724元，平均每股買回價格2424.82元。

大立光董事長林恩平先前在法人說明會上透露實施庫藏股原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不該是最差的」，因此決定買回自家股票。

大立光去年每股盈餘159.46元，較2024年的194.17元下滑。

經過庫藏股助威，大立光股價自2060元上漲，今年1月5日攀至2660元波段高點，漲幅約29%，今天股價收在2355元，較庫藏股實施前，有14%左右的漲幅。（編輯：張均懋）1150202