大立光本益比淪光學股最差？ 林恩平怒祭庫藏股「大立光不應該是最低」

大立光董事長林恩平。陳俐妏攝



大立光去年董事會決議祭出史上第二次庫藏股。大立光董事長林恩平今天在法說時不忍了，他直接表示，

看到大立光本益比好像是光學股最差，大立光不是最差的光學廠，但本益比卻好光學股最低，因此決議買一點回來。至於未來會不會再實施庫藏股，林恩平低調用再說回應。

大立光去年12月19日董事會決議實施史上第二次庫藏股，預計買回2,670張自家股票，買回總金額上限達1,796.6億元，刷新台股庫藏股金額紀錄。對比大立光2021年第四季首度祭出啟動護盤機制，第二次買回張數幾乎是前次的兩倍。

廣告 廣告

儘管iPhone 17系列去年銷售表現亮眼，帶動大立光去年9至10月營收創近期高點，但進入11月後淡季效應浮現，營收回落至53.03億元，促使決定出手護盤。

林恩平今天坦言，看到大立光本益比好像變成光學股最低，大立光不是最差的光學廠，因此叫他們買一點回來(庫藏股)，以後以後再說吧

本益比

更多太報報導

記憶體失控飆漲連鎖效應來了! 大立光林恩平:手機鏡頭規格升級放緩

大立光估1月2月逐月下滑！躋身神山CPO鏈 林恩平這樣說了

記憶體漲不停成硬傷！全產品線Q1都漲漲幅三到六成