大立光法說會》「股市周杰倫」回來了？小股東比外資更敢喊目標價

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大立光今（9日）召開股東會，一名股東發言時突然冒出一句：「你是我心目中的股市周杰倫。」原本嚴肅的會場頓時多了幾分笑聲。這名股東不只替林恩平送上高帽，更直接看好大立光股價有機會重返6,000元，重現昔日股王風采。

這樣的期待並非毫無來由。

外資翻多喊買 大立光亮燈漲停帶隊衝

就在股東會前夕，美系外資發布最新報告，看好大立光切入CPO（共同封裝光學）供應鏈的進展，將投資評等由中立調升至買進，目標價從3,535元一口氣調高至5,325元。

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消息激勵下，大立光9日開盤後一路走高，終場鎖住3885元漲停價，也帶動玉晶光、先進光、揚明光等光學族群同步亮燈。

從6千元股王到AI新兵 大立光能重返榮耀？

對許多老股民來說，比起外資喊出的5,325元，恐怕更難忘2017年大立光股價風光站上6,000元，成為台股史上第一檔突破6千元大關的指標性個股。

身為台灣光學產業代表企業，大立光過去長年穩坐高價股王寶座，但隨著智慧型手機市場成長趨緩，以及AI浪潮將市場焦點轉向半導體與伺服器供應鏈，這家昔日股王逐漸淡出市場話題中心。

不過，今年情況似乎開始出現變化。

大立光首度參加台北國際電腦展（COMPUTEX），公開展示FA（光纖陣列）、MLA（微透鏡陣列）等CPO相關產品，讓外界重新檢視這家光學龍頭在AI時代的新角色。林恩平透露，9月前將完成首條自動化試產線建置，並邀請潛在客戶到廠驗證成果。若進展順利，從試產到小量產約需半年至1年時間。

市場愈看愈樂觀 林恩平一句「怕怕的」逗笑全場

面對市場愈來愈高的期待，林恩平倒是一如往常地保守。

有人形容他對新事業布局似乎愈來愈有信心時，他笑著說：「信心是你的感覺啦，我自己永遠都怕怕的。」一句話，讓現場再度響起笑聲。

從股東口中的「股市周杰倫」，到外資喊出的5,325元目標價，大立光重新成為市場討論焦點。但對林恩平而言，比起股價數字，更重要的或許是即將接受客戶驗證的試產線成果。

畢竟，這家曾被他自嘲「分不到AI紅利」的公司，現在正試圖用另一種方式，走向AI浪潮的舞台，重新站回投資人的目光。

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