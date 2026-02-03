大立光砸64.7億元 買回庫藏股「提前達陣」

大立光（3008）2日公告，買回庫藏股執行完畢，已買回2,670張，達到原預定買回數量，庫藏股總金額64.7億元，平均每股買回價格2,424.82元。大立光董事長林恩平先前在法說會上表示，因認為大立光本益比在光學族群中不應該是最低，因而實施庫藏股。

大立光（3008）2日公告，買回庫藏股執行完畢，已買回2,670張，達到原預定買回數量。（圖/資料照）

大立光董事會先前決議實施庫藏股，預計到今年2月11日前，買回2,670張自家公司股票，這也是大立光成立以來第二次實施庫藏股；在庫藏股助陣下，大立光股價自2,060元上漲，在今年1月5日曾達2,660元波段高點，2日受台股大盤重挫影響，終場收在2,355元，低於公司買回庫藏股均價，但相較庫藏股實施前，仍有14％左右的漲幅。

大立光去年營收611.48億元，年增3％，創歷史新高，毛利率50.37％，年減2.05個百分點，稅後純益212.82億元，年減18％，每股稅後純益（EPS）159.46元，因第二季匯損衝擊，低於2024年的194.17元。

大立光兩次實施庫藏股整理。（圖/資料照）

針對今年營運，林恩平指出，預期1月出貨動能會較2025年12月下滑，2月遇上農曆新年假期，出貨動能也將較1月下滑，而第一季產能利用率沒有那麼緊，拉貨狀況與往年相比也沒有太大變動。而記憶體的上漲確實使手機品牌的成本考量更為謹慎，大客戶鏡頭規格升級還是持續前進，但小客戶鏡頭升級會放緩，至於2026年全年出貨狀況，現在還無法評論。

林恩平也透露，可變光圈產品預計第三季出貨，目前客戶規格還沒有完全確定，2026年薄型手機鏡頭產品需求並沒有變大。機器人部分也有出貨，但量還是很小，而AI眼鏡還在試量產階段。

針對是否切入共同封裝光學（CPO）領域，林恩平回應，光學鏡頭研發工作無所不包，只要與光學相關領域，大立光都會進行研究投入，但是否能轉為量產，仍是要看未來實際的研發狀況而定；目前研發的技術難度很高，不是現在市場上看得到的東西，未來是否能順利成功量產或進入擴產階段，「以後再說」。（工商時報侯冠州報導）

