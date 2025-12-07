大立光辦公室戀情變調 男員工冒名前女友開FB「跑去靠北公司」慘了

大立光一對情侶分手後鬧上法院。資料照

光學大廠大立光張姓男員工因與同事黃姓前女友分手，竟私下冒用對方名義申請臉書帳號，還以該帳號到「靠北大立光」粉專按讚，意圖讓同事誤以為負面言論與黃女有關。黃女發現後報案。張男一審依偽造文書罪判刑3月、得易科罰金，案經上訴高等法院台中分院，二審認定原判決無不當，駁回上訴，全案確定。

判決指出，張男與黃女原為情侶，兩人同在大立光公司任職。分手後張男心生不滿，於2022年11月在台中一家網咖冒用黃女名義申請FB帳號，不但使用她的本名，還以該帳號按讚追蹤「靠北大立光」粉專。由於粉專常被員工、主管關注，張男此舉恐讓外界誤以為黃女公開對公司不滿，影響其名譽與職場形象。

黃女發現後感到害怕與壓力，並向警方報案。張男被依行使偽造準私文書罪起訴，一審法官審酌他雖行為不當，但未造成重大實際損害，加上無前科，量處3月徒刑、可易科罰金。

檢方不服，認為張男動機惡劣、犯後否認犯行、態度不佳，量刑過輕而提起上訴。但高院認為原審已詳加評量動機、手段、被告社經狀況，以及其否認犯行的態度，本案雖造成黃女名譽疑慮，但未達重大損害，原審量刑並無失當，最終駁回上訴。



