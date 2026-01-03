大立光1月8日法說 四大重點

大立光（3008）預計8日舉行法說會，由董事長林恩平親自主持，除公布上季獲利成果，並釋出最新營運展望，外界預期，今年智慧手機規格升級、可變光圈鏡頭進展、新廠完工後布局、機器人出貨進度等議題將是會中焦點。

大立光預計5日將公布2025年12月營收。大立光預期，12月拉貨動能與11月53.03億元差不多。由於大立光去年前11月營收555.1億元，年成長3%。法人估計，大立光去年全年營收有望二度突破600億元大關，改寫2019年607.45億元新高紀錄。

依大立光10月、11月營收表現，大立光去年第4季營收近170億元，季減4%，年減約7%。惟因新台幣匯率走貶，有利於大立光毛利率回升及業外匯兌，法人預期，大立光上季仍有機會賺進五個股本。大立光不評論法人預估的財務數字。

大立光上周五收2,585元，上漲90元，投信、自營商同步買超，外資法人連三日賣超。

針對明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平日前表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用，也有少量機種開發更複雜，接近真實數位相機，並包含更多零組件。至於產能利用率，林恩平說，產能是滿的，但不是因為客戶訂單量上升，而是製程更複雜。

法人預期，去年第4季良率有望提升，估計大立光毛利率有望重回五字頭，儘管蘋果手機拉貨已過，但2026年第1季蘋果仍將備貨新一代平價機種，未來蘋果平價機款移至第1季變為常態性機種。整體而言，大立光成長動能仍聚焦薄型、摺疊可變光圈及機器人模組應用等鏡頭升級趨勢。

外資日前出具報告，預期本季iPhone生產量為5,600萬支，雖因季節性因素而季減26%，仍可繳出年增12%的成績單。

