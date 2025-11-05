大立光10月營收創今年最高 11月營收確定下滑

圖為大立光董事長林恩平。

大立光宣布，10月營收為62.61億元，比上個月微幅增加2600萬元，相較於去年則衰退5％，大立光也重申董事長林恩平在法說會時的說法，也就是11月營收將比10月下滑。累積前10月營收為501.9億元，比去年同期增加5％。

受惠於iPhone 17系列新機熱銷，大立光繼9月營收登上今年最高後，10月繼續刷新今年單月營收最高紀錄。然而，iPhone Air銷售不佳，銷售量成長動力主要來自於Pro系列與iPhone 17，也讓iPhone 17系列銷售不會打破過往的模式，換言之，蘋果的拉貨與鋪貨將從11月開始下滑。

一般認為，8、9、10月連續3個月的營收都比去年同期衰退，是因為今年需要外購的零組件較去年減少所致。

展望第四季，林恩平日前在法說會表示，11月拉貨動能會下降，價格大部分都定了，新產品的良率已逐步改善中，預期下半年的出貨量與去年同期差不多。



