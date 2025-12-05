大立光11月營收月減16% 保守看本季
大立光（3008）昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。大立光為iPhone鏡頭主力供應商，儘管近期iPhone銷售傳佳績，但大立光保守看待本季營運表現。
法人預期，依大立光10月、11月營收表現，今年第4季營收近170億元，季減4%，年減約7%，為三年同期低點。大立光昨天不評論法人預估的財務數字。
大立光董事長林恩平在10月法說會上表示，未來六個月手機市場和去年同期相比，大機種沒什麼新品，都是第3、4季推出，對明年手機鏡頭升級趨勢，林恩平表示，主要是可變光圈（多光圈），潛望式鏡頭多沿用；也有少量機種開發更複雜、接近真實數位相機，包含更多零組件。林恩平說，產能是滿的，但不是因為客戶訂單量上升，而是製程更複雜。
大立光11月營收年減12%，累計今年前11月營收555.1億元，較去年同期成長3%。大立光昨天股價收2,140元，下滑20元，外資法人連六日賣超。
法人日前問及，去年有些產品（潛望式鏡頭）為獨家供應，今年新增競爭者對市占的影響，林恩平表示，今年有競爭者，但講好的份額還是一樣，就量來看，下半年跟去年同期差不多。
研調機構Counterpoint Research日前發布報告顯示，今年中國促銷活動「雙11」的關鍵銷售期間智慧型手機銷量增長3%，主要受到蘋果iPhone 17系列的強勁需求推動。該機構並對中國品牌在2026年的增長保持謹慎態度，預估小米、傳音、vivo 和OPPO這四大品牌年增長率僅為1.7%。
Counterpoint Research指出，蘋果今年10月在全球智慧型手機實際出貨市占率達24.2%，創單月新高。中國大陸為蘋果增速最快市場。所有iPhone 17系列機型都表現優異，標準版最受歡迎。
