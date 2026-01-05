大立光8日法說會 分析師：消費性電子展望成關鍵

光學鏡頭廠大立光將在8日召開法說會，分析師指出，市場關心公司對消費性電子需求、2026年產業景氣等議題，聚焦能否釋出較審慎樂觀看法，將成為產業風向球。

大立光法說會8日登場，國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，大立光董事長林恩平被市場稱作「老實樹」，風格一向以保守著稱，對公司營運或終端展望通常都不會過度樂觀。市場將關注大立光對於2026年景氣看法、高階光學鏡頭需求等議題。其中，消費性電子產品展望為一大重點，消費性電子過去兩年市況低迷，大立光能否釋出較審慎樂觀說法相當關鍵，他說：『(原音)手機跟消費性電子的看法能夠有比較樂觀的一個角度，我覺得是比較關鍵點。當然這就會引導它的營收，甚至在毛利、獲利，都會跟隨著同步影響後續看法，所以最重要關鍵點還是在消費性電子，甚至在Apple 26年這個看法，是法說會比較重要的關鍵。』

他說，大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，展望將成為台系零組件廠的領先指標。市場對蘋果今年iPhone出貨較為樂觀，一是iPhone 17的銷售表現優於原先預期，市場信心回穩。另外市場預期蘋果有機會於今年推出摺疊新機，若新品成真，將為手機供應鏈帶來新一波動能。

另外，媒體報導，大立光旗下子公司將與台積電在共同封裝光學（CPO）領域合作，將衝刺發展CPO業務，不過，台積電與大立光均未證實此事。蔡明翰分析，CPO屬於產業趨勢確立，但目前仍多處做夢階段。相關公司能否實際分食市場、未來可取得多少市占率，以及對營收獲利的貢獻程度，仍有待觀察。

他也說，實際影響需等待中長期產業發酵後，才較有機會逐步顯現。整體而言，目前CPO對相關公司的營收與獲利貢獻仍處於低水位。短期內要以子公司跨足CPO題材帶動大立光股價、營收出現顯著動能，仍言之過早。