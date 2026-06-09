大立光Q4比往年忙 通過去年配息80元
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[NOWNEWS今日新聞] 光學鏡頭大廠大立光（3008）今（9）日召開股東常會，董事長林恩平釋出下半年營運展望表示，今年客戶新機拉貨排程與往年不同，部分產品出貨時程延後至明年第一季，使得第四季將成為今年營運負荷最重的一季。此外，大立光積極布局CPO，首條自動化試產線預計9月完成建置，並邀請潛在客戶驗證成果。
客戶拉貨時程改變 大立光：Q4將成今年最忙季度
市場預期，蘋果將於9月推出新一代iPhone系列產品，並有望首度亮相摺疊手機，帶動供應鏈備貨需求。不過林恩平指出，今年客戶排程與過去有所不同，以往第三季是出貨高峰，第四季前大多完成備貨，如今部分新機將延後至明年第一季推出，因此今年第四季的生產與出貨比重將高於往年，7月反而不如以往繁忙。
他進一步說明，延後的產品以非旗艦機種為主，旗艦機仍維持既有發表節奏。至於今年整體訂單量，與去年同期相比並未明顯增加，主要受到終端產品售價偏高，以及記憶體價格上漲等因素影響，市場需求仍偏向保守。
AI無法取代光學 潛望式鏡頭、折疊機成升級重點
談及手機鏡頭未來發展趨勢，林恩平表示，消費者對遠距拍攝、畫質及近拍能力的要求持續提升，未來鏡頭規格仍將朝向更高倍率變焦、更多鏡片數及更遠拍攝距離發展。即使AI技術能提升影像效果，光學硬體本身仍具不可取代性。未來折疊手機及潛望式鏡頭將是重要升級方向，並持續以玻璃加塑膠（G+P）架構為主。
CPO布局加速 首條FA自動化試產線9月完成
除了本業手機鏡頭外，大立光近年積極切入AI伺服器光通訊市場。今年首度參展COMPUTEX，展示共同封裝光學（CPO）相關解決方案，並布局光纖陣列（FAU）與微透鏡陣列（MLA）等高階光學元件。
林恩平表示，公司目前已具備PMLA與FA製造能力，並預計於9月完成首條FA自動化試產線建置，屆時將邀請潛在客戶參觀驗證。他透露，大立光透過自製設備技術，即使搭配精度較低的V溝槽與光纖元件，仍可組裝出精度低於0.3微米的光纖陣列產品，且技術已可達到四層堆疊水準。
他坦言，相較於先前法說會時對CPO布局仍感到「心情浮浮的」，隨著試產線即將完成，目前對相關發展已更加踏實，也在審慎中保持樂觀。市場預估，若驗證順利，大立光最快有望於明年開始量產相關產品。
外資看好新成長動能 目標價上調至5325元
受到CPO布局進展及外資調升評等激勵，大立光今日股價開盤後強勢攻上漲停，鎖定3885元。美系外資最新報告指出，看好大立光在CPO領域的新成長機會，將投資評等由「中立」調升至「買進」，目標價自3535元上調至5325元。
回應德商求償案 林恩平：有信心應來台灣提告
此外，針對德國MVTec公司提起的HALCON影像檢測軟體侵權求償訴訟，求償金額達2200萬歐元（約新台幣8億元），林恩平則表示，若對方有信心，應該直接來台灣打官司，而非透過各種方式施壓。
去年EPS 159.41元 全年配發80元現金股利
股利政策方面，大立光去年合併營收611.48億元、年增3%，但受匯兌損失影響，稅後純益212.75億元、年減18%，每股純益159.41元。股東會通過去年下半年每股配發52元現金股利，加計上半年已配發的28元，全年現金股利合計80元。
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