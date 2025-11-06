大立週年慶融合時尚與運動 開創高雄娛樂運動新體驗
【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大立年度盛事週年慶正式熱鬧登場！自11月13日至12月3日，大立以滿滿誠意推出多重回饋，全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼，讓消費者在年末採購季盡情享受購物樂趣，層層回饋、誠意滿滿。
響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿額以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、購物金及電影票等多項好禮帶回家。活動月月開獎，讓消費者在普發喜悅中享受加倍驚喜。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿額以上即可獲得繽紛點數1,000點，MUJI無印良品、TSUTAYA BOOKSTORE、客美多咖啡、2nd Street等品牌及餐廳皆參與本次活動，回饋豐富、好康不間斷。
大立持續引進全新品牌，打造多元購物體驗。今年週年慶適逢運動時尚熱潮，NIKE、Adidas及摩曼頓將於週年慶期間陸續開幕，掀起全館運動風潮。備受矚目的「秀健身房」也即將進駐，以日式禪風打造質感健身空間，讓民眾在購物之餘兼顧健康生活。同時，「鬪次元科技運動」也在11月初就已進駐於大立A館7F，帶來HADO AR電子躲避球與Fighting Cube好鬪格子兩大互動體驗，結合科技與競技，為大立帶來前所未有的娛樂運動新體驗。
近年大立積極轉型，從空中樂園改裝、餐飲品牌升級，到多家新櫃進駐，皆展現品牌創新決心。其中，包含即將登場的無菜單料理明水然，為館內餐飲注入高雅日式氛圍，帶來更精緻的饗宴。透過空間再造與品牌重塑，大立不僅提升整體質感，也重新定義高雄百貨市場的多元樣貌。此次週年慶不僅是購物盛會，更象徵大立以全新姿態迎接新時代消費潮流。從運動、餐飲到科技娛樂，全方位的進化展現大立的企圖心與活力，也為高雄商圈注入嶄新能量，打造南台灣最具質感與魅力的生活地標。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
大樂透今晚頭獎狂飆5.2億 4生肖「命中藏金」財運旺
大樂透今（4日）晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》命理專欄表示，4生肖事業加薪、命中藏金，偏財運旺盛，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
雙11環保杯/保溫瓶推薦： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！入冬喝熱飲快入手
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙11購物節優惠，小編為你找到了買1送1的熱銷款、韓星最愛的人氣款、高顏值的實用款...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？一表看15家銀行最高加碼11萬
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 6 天前
威力彩頭獎2億！3星座橫財不斷 像「行走的聚寶盆」
威力彩明（6日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，11月有「3星座」被財神爺點名，橫財不斷，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 22 小時前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 1 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 3 小時前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 14 小時前
全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來
年末聚餐旺季即將來臨，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，中華料理總是百吃不膩。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 1 天前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 20 小時前
全支付慘爆「盜刷潮」官方急發4點聲明！他被連刷20筆「一夜損失8萬」
行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，甚至有用戶在在外送平台Foodpanda遭連刷20筆，損失逾8萬元；對此，全支付母公司全聯緊急發布4點聲明，提醒民眾詐騙手法日新月異，務必提高警覺，若發現異常交易應聯繫銀行及全支付客服。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【一文看懂】普發一萬登記！全台18家銀行超狂加碼 抽iPhone、最高11萬
普發現金1萬開跑！今（5）日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，18家銀行推出加碼優惠，包括抽iPhone 17、現金、點數回饋，《三立新聞網》帶您一次了解。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／西門町小泡芙一盒「200元」 民眾驚：坑殺外國遊客？
西門町是觀光客最愛去的熱門景點，而且必買伴手禮，2日卻被遊客指控，一盒小泡芙有3包要價200元，另一家也賣180元，但是同款泡芙，連鎖賣場不用100元，價差2倍，被質疑坑殺外國遊客不懂價。求證業者喊冤，他們是零售商，貨源和進貨價不同，和量販店不能比。鏡新聞 ・ 1 天前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
普發萬元上路》麥當勞「買一送一」開跑！2份餐點百元有找 還送車牌造型得來速卡
隨著全民普發現金即將上路，麥當勞宣布今（5）日起推出「歲末雙享祭」優惠活動，從早餐到宵夜時段，集結4大主題優惠，包含「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」，以及「7大飲品買一送一」，讓消費者的萬元現金加倍發揮。四大優惠怎麼選？「歲末雙享祭」活動自11月5日起至12月9日止，顧客可於餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及麥當勞App手機點餐......風傳媒 ・ 20 小時前
雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略
一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11鞋款購物指南：TOP8必收鞋櫃清單，瑪麗珍鞋兩千有找、樂福鞋優惠45折起！|揪愛Mei推好物
迎接冬天，衣櫃該換季、鞋櫃當然也要跟上時尚節奏，趁著年度大擋雙11的超級折扣，「揪愛Mei」整理了一秒變靚的勸敗級鞋款TOP8，無論是氣質文青系、潮流運動系，還是低調極簡系，都能踩出自己的風格，搭配優惠正划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
今彩539頭獎1注獨得8百萬！ 獎落這縣市
台彩今（5）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注、貳獎166注；今彩539頭獎獎金800萬元，從台南市的「上福商行」開出。中獎彩券行。圖／翻攝自台彩官台視新聞網 ・ 15 小時前
普發怎用？「飛日韓、買家電」萬元有找！ 搶搭週年慶、旅展
普發一萬元最快11號發放，民眾使用計畫多元化！根據調查，除了貼補家用、繳學費、購買民生用品外，不少人還打算搭配雙11電商優惠或百貨週年慶血拼。年末旅展也推出多項優惠方案，吸引民眾趁機出遊。各大零售業與旅遊業者紛推促銷搶攻商機，電商平台祭出家電萬元折扣，百貨週年慶加碼送點數，旅行社更釋出萬元以下行程搭配揪團優惠。普發一萬元為台灣經濟注入一股活力！TVBS新聞網 ・ 19 小時前