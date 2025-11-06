大立週年慶融合時尚與運動 開創高雄娛樂運動新體驗

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄大立年度盛事週年慶正式熱鬧登場！自11月13日至12月3日，大立以滿滿誠意推出多重回饋，全館滿額送好禮、指定櫃位再加碼，讓消費者在年末採購季盡情享受購物樂趣，層層回饋、誠意滿滿。

響應政府全民普發一萬元政策，大立同步推出「萬元到手・好禮大放送」活動，即日起至明年2月底，在大立當日消費滿額以上即可參加抽獎，有機會將iPhone 17、購物金及電影票等多項好禮帶回家。活動月月開獎，讓消費者在普發喜悅中享受加倍驚喜。週年慶期間，大立再祭出「繽紛點數大回饋」活動，指定專櫃單日消費滿額以上即可獲得繽紛點數1,000點，MUJI無印良品、TSUTAYA BOOKSTORE、客美多咖啡、2nd Street等品牌及餐廳皆參與本次活動，回饋豐富、好康不間斷。

大立持續引進全新品牌，打造多元購物體驗。今年週年慶適逢運動時尚熱潮，NIKE、Adidas及摩曼頓將於週年慶期間陸續開幕，掀起全館運動風潮。備受矚目的「秀健身房」也即將進駐，以日式禪風打造質感健身空間，讓民眾在購物之餘兼顧健康生活。同時，「鬪次元科技運動」也在11月初就已進駐於大立A館7F，帶來HADO AR電子躲避球與Fighting Cube好鬪格子兩大互動體驗，結合科技與競技，為大立帶來前所未有的娛樂運動新體驗。

近年大立積極轉型，從空中樂園改裝、餐飲品牌升級，到多家新櫃進駐，皆展現品牌創新決心。其中，包含即將登場的無菜單料理明水然，為館內餐飲注入高雅日式氛圍，帶來更精緻的饗宴。透過空間再造與品牌重塑，大立不僅提升整體質感，也重新定義高雄百貨市場的多元樣貌。此次週年慶不僅是購物盛會，更象徵大立以全新姿態迎接新時代消費潮流。從運動、餐飲到科技娛樂，全方位的進化展現大立的企圖心與活力，也為高雄商圈注入嶄新能量，打造南台灣最具質感與魅力的生活地標。（圖／記者王雯玲翻攝）