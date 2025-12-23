「大童」崛起！ 2025耶誕禮品戰 溜溜球等復古玩具受歡迎

今年的耶誕玩具商機，走的是復古風。(圖／達志影像路透社)

玩具潮流，似乎跟時尚裝扮一樣，每隔幾年就會輪迴一次！今年的耶誕節玩具商戰，就再度出現復古與懷舊潮。從溜溜球、黏土到星際大戰，甚至是像Labubu和Hello Kitty這樣的布偶娃娃，都是今年深受大人小孩喜愛的耶誕禮物。

在一家風火輪專賣店內，店員展示著經典玩具的魅力：車子在軌道上飛速奔馳，衝上賽道後躍入空中，展現令人驚嘆的動態表演。這些復古玩具重新掀起熱潮，不僅吸引孩子們的目光，也勾起許多大人的童年回憶，使他們也想擁有這些經典玩具。

美泰兒英國公關經理Scarlett Fenton表示，玩具產業今年看到的一大趨勢就是「大童」的崛起，也就是12歲以上仍會購買玩具來玩的族群。她強調，他們的消費者年齡層現在可以到100歲，顯示玩具市場已經突破年齡限制。

「雷鳥神機隊」創作者的兒子傑米安德森分享了一個有趣的觀察，他發現陌生人會聚在展示櫃前，指向同一個玩具，並透過對玩具的回憶產生連結。這種現象說明了玩具如何成為不同世代之間溝通的媒介。

英國市場行銷顧問公司創辦人Courtney Rogers認為，隨著許多經典電影上映以及懷舊情懷的帶動，例如「哈利波特」和「精靈總動員」，都推動了今年玩具潮流、銷售和授權商品的熱潮。

Lego營運長則表示，成人玩具市場是個全新面向，也是他們必須持續發展的領域。他強調，他們需要保持相關性，了解孩子和成人真正想要的是什麼。

從1930年代到2020年代，各式各樣的玩具隨著電影主題推出，包括懷舊電玩、樂高和魔術方塊等都重回流行。這些跨世代玩具既能勾起成人的懷舊情懷，同時也能吸引今日的孩子們。百年來的玩具熱潮，正延燒到今年的耶誕節，讓不同世代都能在玩具中找到共鳴。

