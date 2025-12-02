大竹國中學生暴增恐破1200人！校舍空間不足 教育局研議解方

大竹國中因學生數持續攀升，現有教室空間已全數使用，民代要求教育局正視增班壓力，盡速研擬校舍擴充方案。（桃園市教育局提供）

桃園市蘆竹區移入人口逐年增加，大竹國中目前共有41個班級，去年入學新生達412人，全校學生數已達1139人，由於近年學生持續增加，學校已將部分專科教室與合作社改為一般教室，但空間已完全用盡，無法再容納新增班級，民代呼籲教育局提出解方。教育局表示，目前大竹國中的校內設備仍可應對至120學年度，針對其餘就學需求後續將再研議。

國民黨市議員張桂綿表示，明年大竹國中恐突破1200名學生，至少須再增設1至2個班級，班級數可能達43班，但校內現有空間已無法再調整，連最基本的班級教室都難以提供。且還未包含從青埔、光明國中轉介的學生，更未納入大華社會住宅與航空城安置住宅的入住人口，未來學生人數只會增加、不會減少。

張桂綿建議，可拆除校內超過50年歷史的三層樓「勤愛樓」，該棟現包含圖書館與專科教室，拆除重建後可擴建成5層樓，以增加教室量能。另外，桃園北區缺乏技術型高中，可考慮增設「技術型高中附設大竹國中」，藉由大竹國中3.2公頃校地及周邊公有地的整合，興建新大樓並導入技職教育，也能呼應航空城產業需求，提供更多在地學生升學選擇。

教育局表示，勤愛樓目前尚未達到報廢標準，依現行規範尚不具備立即拆除重建的條件；若貿然啟動工程，需面對拆除期間學生臨時安置的壓力，也將影響教學動線與校園安全，相關配套相當繁複，因此需與學校進一步研議，包括施工時程、校舍調整與安置規畫等，確保不影響學生受教權。

教育局說明，依據近期校舍量能盤點，大竹國中至120學年度的預估班級數約為38至41班之間。以現階段校內空間配置來看，仍可透過調整教室用途、整合現有空間等方式，再釋出2至4間教室可供使用，因此短期內的教室供需仍具備一定調整彈性，尚能支應預期的學生數量。

至於是否增設技術型高中或改制為完全中學，教育局表示，此議題牽涉區域人口變化、學生就學需求、師資配置及校舍擴建可能性，將持續觀察航空城開發、大華社宅入住等帶來的學齡人口成長趨勢，並同步檢視現有高中職的容納量與招生情形，綜合評估後，再研擬中長期可行方案，確保教育資源分布更為均衡、完善。

