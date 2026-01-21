「大粒雞蛋」不一定最營養 老牌蛋行：內行人都挑小顆初生蛋

在台北經營76年的老牌蛋行「協興蛋業」打破一般人對雞蛋的迷思，指出雞蛋大小與營養價值並無絕對關聯，真正的關鍵在於產蛋母雞的「年資」。業者透露，小顆雞蛋因蛋殼較厚實、蛋黃香氣更濃郁，反而是內行人搶購的「初生蛋」。

「協興蛋業」在臉書粉專發文說明，許多消費者選購雞蛋時會下意識挑選「看起來最大顆」的那盒，認為比較划算，但雞蛋尺寸其實與雞媽媽的資歷有最大關係。業者進一步解釋，新手雞媽媽因剛開始產蛋，體型較嬌小且產道比較緊實，因此生出來的蛋通常比較迷你。

不過業者強調，千萬別小看這些小蛋，它們的蛋殼通常比較厚實，蛋黃香氣也很濃郁，正是許多內行人在尋找的「初生蛋」。相對地，隨著雞媽媽年資變深、體型變大，產出的蛋自然就會越來越大顆。

針對市售雞蛋常有大有小的現象，業者解釋這是牧場為了讓人們「不斷糧」的精心安排。牧場裡必須同時飼養「老、中、青」三代同堂的雞媽媽，大家輪流排班生蛋，才能避開更換期或空窗期，確保每天都有新鮮雞蛋供應。

業者也提醒民眾，買到的蛋有大有小完全是自然現象，反而是最天然、沒有過度人工干預的證明，「下次看到小顆蛋，不要嫌棄它，說不定是年輕雞媽媽滿滿的精華喔。」

