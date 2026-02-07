大紅燈籠點亮中山街 南投舊城邀您共遊年貨大街迎新

張市長議員與來賓共同宣布年貨大街啟動。（記者扶小萍攝）





再過幾日就要迎接農曆年假，南投市中山街已悄悄換上紅火新裝，高掛的燈籠彷彿點燃了舊城區的活力。由南投市公所精心籌備的「南投舊城年貨大街」，7日至13日盛大登場。活動以「投福迎新」為核心，選在最具歷史底蘊的舊城南投市公有零售市長的核心區來舉辦，不僅是為重現昔日市井的繁華喧騰，更希望透過濃郁的年節氣氛，喚醒鄉親心中最純粹、最溫暖的年節記憶，讓南投人的新春從這份溫情開始。

市長張嘉哲於下午2時於南投公有零售市場出口主持年貨大街開幕，變臉大師皓爾秀出一場精彩的變臉與簡淑茵舞蹈團的熱場揭序幕，議員簡千翔、張秀枝與林儒暘代表、市代會主席張惠卿、多位市代及里長、數百民眾齊聚迎接年的欣喜氛圍。

變臉大師皓爾秀出一場精彩的變臉。（記者扶小萍攝）

市公所表示，今年的活動內容十分豐沛，7天的展期精彩活動不間斷！白天規劃有溫馨的親子DIY區，邀請大人小孩一起手寫春聯、彩繪小燈籠，親手體驗傳統文化；晚間則由薩克斯風的悠揚樂聲與驚奇魔術秀接棒，讓整條大街化身為戶外藝文廳，保證讓逛街的民眾從早到晚都能沈浸在歡笑中。8日上午9時起，9日至13日自下午2時起都有精彩活動。

簡淑茵舞蹈團曾數度赴歐洲演出。（記者扶小萍攝）

最讓鄉親心動的，莫過於「集章換摸彩」活動，只要現場消費集章，就有機會將65吋Samsung智慧電視、任天堂 Switch 2主機、日立除濕機等高檔家電帶回家，讓您採買年貨的同時，也能收獲滿滿驚喜。

下午大街上湧入許多民眾採購。（記者扶小萍攝）

南投市長張嘉哲感性表示，中山街不只是南投的地理中心，更是許多市民朋友的情感中心。我們在這裡辦理年貨大街，不僅是為了提供便利的採購平台，更重要的是「重塑舊城風華」。希望打破現代社會的隔閡，找回街坊鄰里間互道恭喜、寒暄問候的那份厚實人情味。並誠摯邀請每一位市民朋友攜家帶眷，一起來到這條充滿回憶的舊城街道，點亮對這座城市的熱情與新春歡樂。



