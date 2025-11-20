大紐約台灣主流教師聯誼會 分享回台參訪經驗

近40名老師出席年會，分享回台研習資源經驗。（記者孫影真／攝影）

大紐約區台灣主流教師聯誼會日前在新澤西Warren舉辦2025年會，活動中分享暑期組團回台研習與籌畫台灣教育參訪團交流經驗，近40名老師出席。

紐約文教中心主任王怡如詳細介紹僑委會華語文深耕計畫、師培資源以及國際學伴等計畫，並說明英語服務營與語文研習班，開放主流學校台裔華語教師推薦學生參與方案。她說僑委會將持續提供教材與補助，強化台灣文化國際能見度。

駐紐約辦事處教育組組長林毅表示，將持續提供在職研習計畫及學生赴台華語學習獎學金，提升學習動機並深化台美教育交流。新澤西中文學校協會會長戴松昌戴松昌肯定教師的貢獻，並鼓勵教師參與明年ACS年會，持續推廣台灣教育與文化。

會長歐瑪麗表示，今年暑假是第二年舉辦由教育部資助的美東主流教師研習營，10多位主流教師一起赴台灣充電，老師們收穫滿滿；另外前兩個月安排了來自台灣兩城市的教師參訪團到新州學校觀摩，9月8 、9日宜蘭縣國中小校長團隊，參訪伊麗莎白市與華倫市兩所學校；10月7日安排嘉義市長黃敏惠帶隊的教育參訪團，到西溫莎學區三所中小學訪問。

三名華語文教師王敦典、謝崇宜、與陳靜蓮也回顧籌畫台灣教師參訪團的成果。王敦典表示，雙方在圖書館學術交流，突顯國際夥伴關係在促進創新教育的重要性。

謝崇宜說該校由八年級的中文學生帶領訪團參觀教學，訪客們對創意設計、科學課程、社會情感學習(SEL) 、健身中心和禪靜室特別感興趣。陳靜蓮說，西溫莎學區長隨同訪團參觀兩所學校，座談會中討論了聯合國永續發展目標的項目，以及鄉村小學與台南大同小學合作姊妹校的經驗，雙方期待日後有更多交流。

年會進一步討論 AI 在教育現場的應用與前瞻，教師們獲益良多。

