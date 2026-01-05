大結局倒數！Netflix《公益律師》成年度韓劇黑馬！法官編劇寫出真實法律攻防戰 劇情影射梨泰院踩踏事件超催淚
【文／邱芮恩】由鄭敬淏主演的韓劇《公益律師》開播後口碑持續發酵，延續他過往「溫暖職人角色」的高好感度形象，這回脫下醫師白袍、換上律師西裝，率領一支專為弱勢發聲的公益法律團隊。戲劇堪稱本年度黑馬劇，法官出身的編劇文裕皙打造最真實的律政劇，收視率開低走高，隨著戲劇來到尾聲，為你彙整溫暖台詞、結局伏筆等，5大看點一次掌握。
🍿《公益律師》線上看推薦：
開播時間：2025年12月06日
播出平台：Netflix
主演卡司：鄭敬淏、蘇珠妍
集數：共12集（1/13大結局）
《公益律師》看點一、「鄭敬淏暖劇」口碑發酵！這次不當醫生 打造最有人情味團隊
實力派演員鄭敬淏過去在《機智醫生生活》中飾演胸腔外科醫生「金雋婠」，細膩真摯的情感演出與高度角色消化力，深受觀眾喜愛。這次他不是披白袍，而是從法官轉任律師，於劇中率領「公益律師」團隊，專為弱勢族群發聲，致力於捍衛被忽視的正義，打造一支最有人情味的Pro Bono團隊。
鄭敬淏手下4位團員蘇珠妍、徐慧原、姜亨碩、尹那武各自擁有鮮明性格與專業背景，有人擅長與當事人溝通，有人精於法律實務，也有人負責蒐證與後勤支援，彼此互補，讓團隊運作更具溫度與說服力。戲劇自播出以來口碑持續發酵，收視率穩定攀升，成功塑造出團隊默契魅力，也再次證明鄭敬淏對「溫暖職人角色」的高度駕馭能力。
《公益律師》看點二、23年超強資歷《公益律師》編劇文裕皙真的是法官出身
《公益律師》製作陣容相當堅強，不僅集結具話題性的演員群助陣，幕後班底同樣來頭不小，戲劇在開播前便掀起高度討論。該劇由《梨泰院Class》導演金成允（亦譯，金聲允）執導，編劇文裕皙則擁有法律專業背景，畢業於首爾大學法學院，1997年通過司法考試成為法官。
文裕皙在職期間曾出版多本法律相關著作，於業界累積相當知名度。2018年，他為戲劇《漢摩拉比小姐》執筆，正式以編劇身分出道，並於2020年結束長達23年的法律生涯，轉而投入專職寫作與戲劇創作。
法官出身編劇文裕皙為親自《公益律師》操刀，把法律殘酷面、冰冷法條寫得栩栩如生，戲劇裡，加害者律師對受害者咄咄逼人「妳被關住性侵時，為何不逃跑」，曾有在職律師寫下評論「真的在開庭時看過這種辯護律師」，以及劇裡法官使用「聲請迴避」，皆是最真實的法庭攻防戰。
《公益律師》看點三、《公益律師》沒明講的悲劇暗指梨泰院踩踏事件
《公益律師》第二集中描繪了一樁看似單純、卻充滿溫度的流浪狗竊案。劇中，一對老夫妻因一場意外失去最疼愛的孫女，生活彷彿就此停滯。直到名為「小星」的狗狗走進他們的生命，陪伴、守候，才慢慢撫平失去至親後的空洞，兩位老人重新打開封閉已久的心房，但平靜並未持續太久，愛犬的原主人在兩年後突然現身，透過訴訟試圖將「小星」帶走，甚至提告侵占，讓老夫妻再度陷入無助與孤立，此時，「民間英雄」公益律師們出現為他們發聲，成為全劇最溫暖、也最令人動容的一集。
老夫妻痛失孫女的背景尤其令人不捨。劇中，爺爺一句反覆叮嚀的「不要去人多的地方」，道盡難以言說的傷痛。戲劇並未明白交代孫女遭遇的意外，只在細節中留下她的忌日2022年10月29日，正是梨泰院萬聖節踩踏事故發生的那個夜晚。那一夜，原本屬於年輕人的歡樂時光驟然變調，留下無數家庭難以癒合的傷痕。《公益律師》選擇以溫柔的方式呈現，不刻意重揭罹難者家屬的傷口，讓懂的人自然明白。
《公益律師》看點四、溫馨台詞照亮觀眾 蘇珠妍溫暖：「如果世上沒有好人，我來當那個好人。」
2022年播出的《非常律師禹英禑》以溫暖且充滿人情味的案件引發廣大共鳴，讓觀眾看見在冰冷的司法法條背後，仍有人願意為「人」留下溫度，劇裡有「禹英禑」暖陽的存在，《公益律師》也有小太陽「朴喜悅」。
演員蘇珠妍飾演「朴喜悅」一角，溫柔且堅定的存在，成為劇中最正面的力量之一。她第4集裡，與姜大衛（鄭敬淏飾演）的一段對話令人印象深刻，當對方問她：「如果最後發現世上沒有好人，該怎麼辦？」她笑著回答：「那我來當那個好人就好了。」當整個社會背對你，公益律師就是唯一正面挺你的角色。
劇裡的「朴喜悅」也象徵著一種不張揚卻持續向前的樂觀。她在劇裡說過：「我喜歡酸的，不喜歡甜的，酸酸苦苦的，就像我們的人生一樣。」即便現實不完美，她仍選擇正向面對來自生活上的困難，讓這部作品在理性與情感之間，找到動人的平衡。
《公益律師》看點五、結局倒數！最大的敵人現身 竟是昔日弟子站上法庭
鄭敬淏飾演的姜大衛率領團隊打下一場場漂亮勝仗，成功為無數弱勢者討回公道，沒想到，結局迎來前所未有的危機。詐欺犯柳材汎委任朴喜悅所屬的律師團隊打官司，指控姜大衛過去在任職法官期間涉嫌「操縱審判」，更爆出姜大衛疑似洩漏情報給記者，局勢急轉直下。
隨著塵封已久的恩怨被一一揭開，姜大衛不僅面臨法律與名聲的雙重打擊，也陷入內憂外患的艱難處境。劇情來到最高潮之際，昔日曾並肩作戰、彼此信任的夥伴，如今站在法庭的對立兩端，成為無法退讓的敵人。姜大衛眼神一沉，冷靜卻堅定地說出「我們法庭見吧」，短短一句話為全劇留下強烈震撼，也替最終結局埋下關鍵伏筆。（1/13大結局）
