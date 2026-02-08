大統五福店租約期滿走入歷史 澄清無販售地建物計畫

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時代的眼淚!高雄大統百貨當年火警付之一炬，後來改建為五福店(大統p262)，今(8)日大統集團正式公告，大統五福店租約期滿，將結束營運。外界傳言大統百貨五福店拆掉後，土地可能要轉賣，大統集團則澄清「目前並無販售地建物計畫，而是傾向招商甚至改建擴大營運面積。」

大統集團指出，五福店自民國64年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。

廣告 廣告

民國84年祝融事件及高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。民國95年，在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

大統集團強調，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，2月28日為與進駐品牌延展合約的最終營業日；3月初起，現址建物將依土地租賃合約，進行拆除作業並還原為平面土地，象徵一段城市記憶告一段落。

大統集團表示，集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約3成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

大統集團指出，將持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，規劃更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間。

據了解，大統集團創辦人吳耀庭過世後，大房長子吳進億掌管華王飯店，後來以15億元賣給興富發，大房次子吳天翼掌管大統畜牧，二房兒子吳振華掌管大統、大立百貨，兩名兒子也分別主導百貨與大樂商場，大統百貨五福店這塊精華地，土地是三兄弟共有，但其中7成屬於大房長子。外界傳言大統百貨五福店拆掉後，土地可能要轉賣，大統集團則澄清「目前並無販售地建物計畫，而是傾向招商甚至改建擴大營運面積。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

垃圾輻射值超標退運！ 埔里清潔隊：首次遇到 急尋來源

全台海軍眷村最大聚落 年貨大街開鑼了

寒流發威！ 12縣市低溫特報 富貴角今晨僅8.4度

挺台軍火商拿捲尺量殲-35模型！當場質疑戰力 中國官媒氣炸反擊

