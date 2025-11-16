大統華灣區第2家分店 將進駐密爾布瑞

加拿大亞洲連鎖超市T&T Supermarket（大統華）正積極布局灣區市場。11月13日密爾布瑞市府透過官方社交平台宣布，大統華計畫進駐45 Murchison Dr的 Lucky's Supermarket舊址。這將是大統華繼去年宣布進駐西聖荷西後，準備在灣區開設的第二家分店，也象徵其在美國市場加速擴張的步伐。

大統華1993年在溫哥華成立，由台灣移民Cindy Lee創辦，如今在加拿大擁有30多家分店，是當地最具知名度的亞洲超市品牌。大統華主打亞洲生鮮蔬果、海鮮、熟食、麵包房、日韓台零食及廚具用品，其規模、商品多樣性與品質使其成為北美亞裔社群的主要採買地。

大統華近年加速進入美國市場，包括西雅圖地區與即將開幕的灣區門市。該品牌強調「乾淨、現代化、亞洲化選品」策略，使其在競爭激烈的美國超市市場中迅速獲得關注。

消息曝光後，周邊居民反應熱烈。家住附近的陳女士表示，她每周都要開車到稍遠的地方採買亞洲食材，「如果大統華就在附近，真的方便太多，尤其是帶小孩的家庭。」她最期待的是大統華的熟食櫃與海鮮部。

Lucky's Supermarket閒置多年，一直是當地少見的大型空置商業空間。若大統華順利進駐營運，預料將為灣區居民帶來更多採買選擇與便利。不過先前率先宣布的聖荷西分店確認將延後開幕，預計延至明年春季與消費者見面。

