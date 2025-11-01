大統集團再跨界攜手日本HIRAMATSU 打造南台灣餐旅新地標

大立與HIRAMATSU正式簽署合作意向書。 圖：大統集團/提供

[Newtalk新聞] 高雄大統集團日前與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU正式簽署合作備忘錄，宣布雙方展開長期跨國策略合作，將以「餐飲 × 旅宿 ×文化」三大領域為合作核心，透過整合大統集團的地產優勢與HIRAMATSU的品牌力與營運經驗，共同打造兼具城市文化與溫度的全方位生活體驗場域。合作進程聚焦於高雄大立及屏東渡假園區，導入餐廳、咖啡廳與渡假酒店等業態，未來亦將延伸婚禮顧問及宴會服務等事業。

廣告 廣告

創立於1982年的HIRAMATSU，自東京‧西麻布的首間餐廳起步，至今逾40年，以「用對食物的感動連結世界的大餐桌」為願景，HIRAMATSU以對食材的敬意與職人精神，打造融合藝術與溫度的餐飲體驗，成為日本精緻餐飲的代表品牌。事業版圖橫跨餐廳、婚禮、渡假酒店、等領域，涵蓋法式、義式與日式料理，並與世界級主廚及頂級酒莊合作，持續以創新與美學詮釋美食的極致價值。

旗下「The Hiramatsu Hotels & Resorts」以「食旅合一」為核心理念，將餐飲文化延伸至旅宿體驗。從京都、熱海到沖繩與輕井澤，HIRAMATSU結合在地風土與真誠款待，打造融合自然與美食的渡假酒店，成為日本高端旅遊的象徵，展現日本生活美學的深厚底蘊。

首波合作亮點將於明年大立A館開設由HIRAMATSU主導的餐廳，帶來品牌最具代表性的義式料理，餐廳以嚴選食材與藝術化擺盤展現對「創造更美味料理」的執著，從料理、空間到服務，皆體現HIRAMATSU對品質的極致追求，未來高雄消費者將能在熟悉的城市中感受日本頂級餐飲品牌的細膩款待，享受兼具藝術與溫度的用餐時光。

作為首次登陸台灣的高端餐旅品牌， HIRAMATSU選擇以高雄大立作為首站，象徵其對南台灣文化與品味市場的高度信任，大統集團也將持續深化餐旅與零售的跨界合作，讓高雄成為最具代表性的國際生活據點，並與全球一線品牌共同書寫城市新風貌。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄萬聖節遊行7萬人嗨翻衛武營 陳其邁化身「演唱會工作人員」

準「海鷗」最明天成颱！2區水氣增多轉濕涼 未來一週天氣一次看