大罵卓榮泰草包！卡神喊話賴：基本盤跑光了

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院日前否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次表示「不執行」，由於覆議案咨文5日已送抵總統府與行政院，最遲15日要副署並公告。賴清德今（12）日中午在黨中央召開立委便當會，就近期藍白惡法、朝野攻防，以及後續議案是否「不副署、不公告」，聽取黨籍立委的意見。對此，卡神楊蕙如則開罵，若再不換掉卓榮泰這個草包，賴清德連綠營基本盤都要跑票了

楊蕙如指出，她講卓榮泰草包講很久了，事實證明，說是草包已經是非常溫和寬容的形容詞。為何股市飆破2萬8千點、台股市值世界前10，人均GDP超越日韓，失業率屢創新低，賴清德總統卻沒有人人稱讚、民調超越七成？甚至還在三成四成的低檔徘徊？

楊蕙如強調，第一大戰犯，就是曹興誠、柯建銘、沈伯洋那群大罷免大失敗集團，沒有足夠的論述能力，只會空泛的搞政治對立和仇恨，讓中間選民退避三舍，一次不夠還堅持搞兩次，造成賴清德總統民調一度大崩潰。

楊蕙如續指，第二大戰犯，就是卓榮泰帶領的行政院，沒有「任何」民眾有感的政策宣傳，做什麼事都能做到敗光好感度。甚至連普發一萬都反反覆覆，第一次看到送錢給人民，不只執政者民調沒有飆升，還搞到藍綠都在罵的。楊蕙如呼籲，2026大選已經兵臨城下，請賴總統做好準備，當機立斷，早日撤換卓榮泰。

