大罷免亮票判拘役55天 趙少康：曾考慮選擇坐牢

趙少康（中）對於罷免亮票案被判處拘役55天，如易科罰金緩刑2年，回應表示，不是沒有考慮選擇坐牢55天，但還要和律師商量。（圖：張柏仲攝）

媒體人趙少康去年726罷免投票日亮票案今天（20日）一審宣判，拘役55日，如易科罰金得緩刑2年，判決確定後6個月內支付公庫5萬元。趙少康回應表示，法官判決其實很重；並透露不是沒有考慮「選擇坐牢55天」，但還要和律師商量。（張柏仲報導）

對於被判決拘役55日，如易科罰金得緩刑2年，判決確定後6個月內支付公庫5萬元，趙少康回應表示，法官判刑其實已經是很重的，他特別想到知名影星林青霞小姐以前也曾經有亮票，後來檢察官說林青霞是為了把票吹乾，所以給予不起訴處分。趙少康說，法律之前人人平等，法官這樣判，輕重當然每個人感受不同，但他覺得對林青霞小姐很不公平，「為何我判了拘役，林青霞小姐就沒事」？他請大家仔細想想看，表示法律之前並沒有人人平等。

趙少康說，一開始就表明「亮票是不對的」，不過這次爭議在於罷免票，和一般選舉票不同。現場選務人員要求他把選票摺疊起來，但一摺油墨就會印過來、不能摺，他也是第一次投罷免票，對實務操作並不熟悉才導致亮票爭議。

至於是否可能選擇坐牢55天而非易科罰金？趙少康說，也不是沒有考慮過，但他還要和律師商量一下。