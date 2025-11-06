大罷免亮票稱「展示」 趙少康2度亮票起訴求重刑

〔記者王定傳／台北報導〕國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康7月26日參與大罷免案投票時涉嫌亮票，警方因此依違反「公職人員選舉罷免法」函送法辦，趙少康今年9月23日赴地檢署接受偵訊後，還對媒體說：「沒有亮票，是展示票」；台北地檢署認定他有亮票，今日依違反公職人員選舉罷免法將他起訴，並請法院從重量刑。

檢方請法院審酌，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，更曾多次參與重要公職人員選舉活動甚或親自擔任候選人，對不得亮票規定，應知之甚詳，竟仍於罷免投票過程中刻意違反法律規定，出示其圈定內容,事後又飾詞推託，辯稱並非故意云云，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取請予以從重量刑。

廣告 廣告

檢方調查，7月26日上午9時許，趙少康在臺北市大安區大安國民中學投票所領取罷免票並完成圈，竟於步出圈票處朝投票區行進之際，經在場擔任選務工作提醒應將選票折好，且趙明知教室外有眾多媒體記者持攝影器材朝教室內拍攝，竟仍將其罷免票平舉胸前，且將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝身體外側，以此方式將應秘密圈定内容出示供場記者拍攝。

檢方調查，趙後來把罷免票自胸前放下，選務人員次提醒不得有亮票行為，趙仍繼續前行並低頭持罷免票至投票區前於將罷免票投入前，再次以左手持罷免票將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之面朝向記者，以此靜止狀態供記者拍攝後，再將該圈定面反轉朝向自己，續待記者拍攝完成後，才將罷免票投入票區。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》藍委反年改驚句「吃五顆蛋+繳房貸」網炸鍋！街訪神回讚蔡英文

季連成將軍狂被拱參選花蓮縣長 這番回應讓大批鄉民讚爆

民進黨擬推陳品安出戰苗栗縣長 鍾東錦回應了

藍白反年改「讓退休軍公教多繳房貸？」 徐閉酸爆小草︰沒有相對剝奪感？

