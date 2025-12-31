大罷免亮票被訴！趙少康認罪還怪記者進管制區 自認「犯後態度好」求緩刑

趙少康因亮票遭起訴，今日赴北院開庭，認了違反選罷法。白廷奕攝



中廣前董事長趙少康今年7/26大罷免案投票時，主動打開票紙給記者拍攝，遭依《公職人員選舉罷免法》起訴。他今（12/31）日開庭認罪，表示他生平第一次被起訴「很難過」，但他仍怪攝影記者不該進入管制區拍攝，也強調選舉監察人沒有制止他。趙少康澄清，他沒有故意亮票2次，稱第2次是「應記者要求」拿起來晃一下。他也自認犯後態度良好，希望法官輕判並給予緩刑。

調查指出，趙少康於今（2025）年7/26上午9點多，前往位於台北市大安區大安國中投票所投票，他進入圈票區，並在票紙上蓋章後走出來，卻主動打開票紙，亮票給媒體記者拍攝，顯示自己投的是「不同意」罷免，遭到選監制止後仍不聽，走到票匭前二度亮票，最後才對折投入。檢察官認為趙少康刻意違反法律，事後還狡辯推託，辯稱並非故意，犯後態度顯不足取，起訴求處重刑。

台北地院今（12/31）日開庭，趙少康認了違反選罷法，但站起來說「有很多要說明」。法官笑笑請他坐著說，直言這樣「壓力很大」，他仍堅持站著講。

趙少康表示，事發當天他曾立即發出聲明坦承這是「不良示範」，從來沒有不認錯，強調到了8/23第二次大罷免案投票時，他變得非常小心謹慎。他轉頭批評，當天國民黨立委羅智強和記者約好不進管制區，攝影記者最後仍進去，但他認為「記者進來也是好事，要拍就給他拍」，才舉起選票。

趙少康避免亮票爭議，8/23第二次大罷免案投票時，謹慎對折好選票並投進票匭。資料照。翻攝畫面

趙少康還生動地比手畫腳，直言罷免票「那麼小張」不需要對折，一折起來就會「印得到處都是」。

話鋒一轉，他表示沒聽到選監制止他亮票，說自己當下位置背對選監，媒體記者則面對選監，認為如果選監真有制止，應該會有記者看到，但他事後問記者，「他們都說沒有」。趙少康強調，自己是公眾人物，如果選監有制止他還亮票，記者一定會寫，但當天都「沒有媒體報導，一個都沒有。」他否認故意亮票2次，說第2次其實是「應記者要求」把票拿起來晃一下。

趙少康還引用判決，表示最高法院認為《選罷法》禁止亮票的規定，目的在維護投票自由、避免遭人報復，也是避免選民透過亮票從事賄選。但他早就表達不贊成民進黨發動大罷免行動，沒必要透過亮票表露投票意向。

趙少康今年公開反對大罷免，曾陪同立委王鴻薇到長春市場掃街。資料照。李政龍攝

趙少康也強調，他絕不像檢察官所述犯後態度不好，自認相當尊重檢察官，也配合辦案，「我覺得我犯後態度滿好的啊！」他抱怨，他到警局接受調查時，曾希望透過警官向檢察官請求不起訴或緩起訴，但仍遭到起訴。「這是我這輩子第一次被起訴，我也很難過。」他承諾以後決不再犯。

趙少康的辯護律師葉慶元則表示，趙少康事後向媒體查證，沒有記者聽到選監制止他，認為趙少康是「不小心的」，屬於《選罷法》不處罰的「過失亮票」，沒有犯罪惡意，也未實質影響選舉。但他們為了節省司法資源，願意認罪，希望法官考量過往因亮票而判刑的案件只有1件，且該案只判拘役10天、緩刑2年並須向公庫繳納5千元，對本案量處刑度相當之刑。

趙少康（左）因亮票遭起訴，今赴北院開庭後，在律師葉慶元（右）陪同下接受採訪。白廷奕攝

但檢察官批評，趙少康是公眾人物，對於公眾當然有影響，強調本案不是律師所謂的「過失亮票」，也請法官一併考量趙少康今日出庭的犯後態度。葉慶元則再度強調，趙少康從偵查階段就對檢察官表示希望認罪換取緩起訴，犯後態度絕無不佳。

法官諭知本案改簡式審判，於今日辯論終結，將於明（2026）年1/20上午宣判。

