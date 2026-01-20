大罷免亮票遭判拘役55日可緩刑 趙少康笑稱：坐牢也不是沒考慮

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

前中廣董事長趙少康於去年7月26日罷免案投票日，打開選票亮給媒體拍攝，引發爭議。檢方同年11月偵結，認定其違反《公職人員選舉罷免法》，並依相關規定提起公訴；台北地方法院今（20）日宣判拘役55日、緩刑2年，須支付公庫5萬元。對此，趙少康今天在立法院舉辦新書發表會，他受訪時笑稱，「坐牢也不是沒有考慮」，並強調將與律師討論是否提起上訴。

趙少康去年大罷免時展示選票，遭北院判處拘役55日、緩刑2年。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康於投票當天，在投票所內多次將已圈選的選票朝向媒體方向展示，經選務人員提醒仍再次亮票。檢方認為，趙少康身為知名公眾人物且多次參與選舉，理應熟知不得亮票規定，卻仍違法，因此依《公職人員選罷法》提起公訴並請求從重量刑。趙少康於去年底首度開庭時當庭認罪，辯稱非故意，並強調為人生首次遭起訴，希望法院從輕量刑。

針對一審判決結果，趙少康今日表示，檢察官原本建議從重量刑，法院此次判決「其實已經算重」。他並提及影星林青霞於2004年總統選舉投票時，為了讓印泥快乾而甩票，當時檢察官作出不起訴處分。趙少康指出，法律之前人人平等，但法官這樣判，輕重每個人的感受不同，對林青霞反而是不公平的，「為什麼我是判拘役、林青霞沒事，這其實不是對我不好，是對她不好，代表法律之前是沒有人人平等的」。

趙少康也說，選擇坐牢55天也不是沒有考慮，但仍要與律師商量，因為律師目前不在國內，未來檢察官是否上訴他也不清楚，自己也尚未決定是否上訴。他坦言，亮票當然是不對的，不過罷免票與選票不同，自己的立場先前大家也都知道，媒體拍攝也是希望鼓勵民眾出來投票。趙少康指出，選務人員要求將選票折起來，但一折印泥就印過來了，且立法院長選舉、台北市議會議長選舉都規定要亮票，究竟亮票不亮票的後果為何，立法院與內政部都可以再考慮。

