大罷免亮票遭起訴求重刑 趙少康：會再向法官充分說明

趙少康表示，未來開庭，自己會再向法官充分說明，希望能讓事件盡快落幕，不要再浪費司法資源。（圖／方萬民攝）

前中廣董事長趙少康於7月26日全國罷免投票當日，離開圈票處後遭媒體拍下兩度出示選票內容。台北地檢署認定其行為違反《公職人員選罷法》，6日依亮票罪嫌將其起訴，並請求法院從重量刑。對此，趙少康今（7）日表示，自己反對大惡罷，應該沒人不知道吧？為了投下這張反對票，自己還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，「既然如此，還需要在投票時刻意亮票表明心跡？還有違法的動機？」。

趙少康指出，726反罷免亮票事件，昨天檢察官正式將自己起訴，還要法院「從重量刑」。消息傳出後，接到很多好朋友跟支持者的關切，傳訊息為他加油打氣。除了感謝大家的關懷，他也想還原當天事發經過，跟現在的心情。

廣告 廣告

趙少康續指，自己反對大惡罷，應該沒人不知道吧？反罷第一場大型造勢就是他在台北市榮星花園主辦，之後又在台中辦了第二場反罷造勢，人潮擠爆迷你蛋。這兩場活動都是他出盡全力，更不要說當時任何一位面臨罷免的立委需要站台，只要時間許可，自己一定無役不與，全台跑透透。

趙少康說，為了投下這張反對票，還不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，所以，趙少康反對大惡罷，還有人不知道？既然如此，還需要在投票時刻意亮票表明心跡？還有違法的動機？

趙少康表示，從昨天的新聞報導中知道，檢察官罵他「犯後態度不佳」，所以請法官從重量刑。這個指控實在讓自己很錯愕，也感到難過。

趙少康解釋，難過的原因是，應訊當天，檢察官的態度非常和善，針對案情根本沒有多問，他則如實還原726當天的過程。如果說，向檢方說明投票、亮票細節，還有他無心亮票的原因，就叫做「飾言推託」，那他真不知道應訊時該說些什麼了。

趙少康提到，更早之前，大安分局先傳他了解案情。雖然不具有強制力，律師當時也不在台灣，但是一切照規定辦理，所以仍然依照指定時間前往大安分局應訊，當下就表明，希望檢察官能不起訴或緩起訴，並保證自己絕對不會再犯。

而在726當天面對記者詢問，趙少康表示，自己立即發布聲明「一時失誤，做了錯誤示範」，第一時間就已經承認錯誤，所以，「犯後態度不佳」的指控實在太沉重。

趙少康說，或許檢察官有自己的心證，所以應訊當天沒有多問，未來開庭，自己會再向法官充分說明，希望能讓事件盡快落幕，不要再浪費司法資源。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢