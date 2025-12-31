大罷免亮票遭起訴...趙少康今開庭認罪 北院明年1/20宣判

前中廣董事長趙少康在726罷免案投票時涉嫌亮票，被台北地檢署依違反《選罷法》起訴，並請法院從重量刑。趙少康今（31）天下午出庭直接認罪，而且當天就透過媒體致歉，但強調當時的確沒有選監人員大聲制止，否則他絕對不會繼續亮票違規，更稱自己這輩子第一次被起訴，希望能緩刑，法官當庭諭知全案明年1月20日上午宣判。

趙少康今天下午前往台北地方法院開庭，主要是針對7月26日罷免投票時涉嫌亮票的案子，今天他在陳述時全部認罪，而且針對當時犯案的情況也仔細表述，表示走進來時並沒有聽到選監人員的制止，所以才會應媒體要求做出這個動作，不是刻意想要強調自己的立場，只是提醒大家要投票，而且後來報導出來所有票券的蓋章部分都有用馬賽克遮蔽起來，對他來講並沒有犯意，所以法官當庭裁定會在明年1月20日早上9點多直接做出宣判。

「三中案」二審今宣判 趙少康：對馬英九不公平

另外，今天早上也是「三中案」的宣判，前總統馬英九一審獲判無罪，上訴二審高院審理，今日再判無罪，當初趙少康也身為證人經過反覆調查，他感觸良多地表示，外界一再說馬英九有罪實在對他相當不公平，對相關牽涉人員也很不公平，雖然一審、二審都判無罪，但長時間的開庭過程，對於一個人身心都是很大的折磨與傷害。

台北／李若慈 責任編輯／馮康蕙

