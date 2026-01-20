大罷免亮票遭起訴！趙少康認「錯誤示範」 一審判決結果出爐

前中廣董事長趙少康(取自中央社)

前中廣董事長趙少康因去年7月26日大罷免投票時公開亮票供媒體拍攝，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭檢方起訴，並請求從重量刑。台北地方法院審理後，今(20)日宣判趙少康拘役55日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決指出，趙少康於投票後未依規定將選票摺好，多次將罷免票投票欄位朝外展示，供現場媒體拍攝，經選務人員提醒仍再度亮票，遭檢方認定故意亮票。趙少康去年底開庭時坦承犯行，表示對「錯誤示範」深感懊悔並保證不再犯，法院審酌趙少康犯後態度，依法量處前述刑責。