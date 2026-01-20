大罷免亮票遭遭求重刑！趙少康辯稱非故意 一審判拘役55日、緩刑2年

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

去年7月26日罷免案投票日，前中廣董事長趙少康前往投票時，打開選票亮給媒體拍攝，引發爭議。事後趙少康解釋，當時是一時失誤、不小心露出選票正面，未料遭媒體以長鏡頭定格拍攝。不過，檢方去年11月偵結，認定其違反《公職人員選舉罷免法》，並依相關規定提起公訴。台北地方法院今（20）日宣判，判趙少康拘役55日、緩刑2年。

趙少康於726大罷免投票時公開亮票，遭北院判處拘役55日、緩刑2年。（圖／趙少康臉書）

回顧案情，趙少康於當天上午前往北市大安國中社會教室投票所，領取罷免票並圈選後，在步出圈票處朝投票匭前進時，選務人員提醒要把選票折好，但他卻將選票平舉在胸前，並把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才放下，選務主任再次提醒他不能亮票，走到票匭的趙少康再次用左手拿著選票朝向媒體。

檢方認為，他身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，且曾多次參與選舉或擔任候選人，對於不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法規，事後還飾詞推託，態度顯不足取，因此請求法院從重量刑。依《公職人員選罷法》第88條第2項規定，罷免案之投票，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人。」違者依同法第105條規定，「經令其退出而不退出者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣二十萬元以下罰金。」

本案於去年12月31日首度開庭，趙少康當庭認罪，並表示並非故意，未來絕不再犯。他也解釋，當時認為罷免票張數較小「不用折」，且距離媒體較遠，拍一下應該沒事，並稱若有清楚聽到選務人員制止，一定會立即停止。他強調，這是其人生首次遭起訴，犯後態度良好，希望法院從輕量刑。

