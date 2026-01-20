大罷免亮票「展示」 趙少康判拘役55天緩刑2年 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

由親綠民團發動的726大罷免，中廣前董事長趙少康在罷免案投票時，涉嫌2次主動亮票給媒體拍攝，遭台北地檢署依依違反選罷法起訴，並建請法院從重量刑，台北地院今（20）日判處趙少康拘役55天、得易科罰金，緩刑2年，在判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新台幣5萬元。可上訴。

檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時，到大安國中投票所投票，竟在步出圈票處朝投票匭行進之際，在主任管理員曾提醒趙應將選票折好下，趙明知有眾多媒體朝教室內拍攝，仍將罷免票平舉胸前，露出不同意圈定內容，讓媒體拍攝後才放下罷免票。之後趙到投票至票匭前，再以左手將罷免票內容朝向媒體，以靜止狀態讓媒體拍攝，等媒體拍攝完畢才投入票匭。

檢察官認定，依公職人員選舉罷免法規定「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。趙少康行為已經違反選罷法，依法起訴並建請從重量刑。

北院審理時，趙少康在準備程序及審理時均就檢察官起訴之事實及罪名坦承不諱，且經在場證人證述明確，並有新聞畫面截圖、勘驗筆錄等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。核被告所為，係犯公職人員選舉罷免法第105條之投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人罪。

法官審酌憲法第129條規定「無記名投票」之目的，乃為確保選舉人能不受任何外力干預，依其自由意志在選票上作出決定，而被告長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該。

但是考量被告終能坦承犯行之犯後態度，復斟酌被告自述之智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄之素行等情狀，暨檢察官量刑之意見，量處拘役55日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

至於緩刑宣告，法官認為，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信被告確有悔悟之心，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。法官並認尚有賦予被告一定負擔之必要，是命被告於本判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新台幣5萬元。

