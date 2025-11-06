大罷免亮票「展示」 趙少康被訴選罷法 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

由親綠民團發動的726大罷免，中廣前董事長趙少康在罷免案投票時，涉嫌2次主動亮票給媒體拍攝，趙少康否認亮票，辯稱只是「展示」有投票，台北地檢署偵辦後，認為趙曾多次參與重要公職人員選舉活動，甚或親自擔任副總統候選人，對不得亮票規定，應知之甚詳，竟仍在罷免投票時亮票，事後又飾詞推託，辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，今（6）日依違反選罷法起訴，並建請法院從重量刑。

檢方起訴指出，趙少康於7月26日上午9時，到大安國中投票所投票，竟在步出圈票處朝投票匭行進之際，在主任管理員曾提醒趙應將選票折好下，趙明知有眾多媒體朝教室內拍攝，仍將罷免票平舉胸前，露出不同意圈定內容，讓媒體拍攝後才放下罷免票。之後趙到投票至票匭前，再以左手將罷免票內容朝向媒體，以靜止狀態讓媒體拍攝，等媒體拍攝完畢才投入票匭。

檢察官認定，依公職人員選舉罷免法規定「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。趙少康行為已經違反選罷法，依法起訴並建請從重量刑。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

