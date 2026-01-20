大罷免亮票 趙少康拘役55日 緩刑2年

中廣前董事長趙少康民國114年7月26日罷免投票時違法亮票，一審判決結果出爐，判處拘役55日得易科罰金，緩刑2年。趙少康20日出席自傳回憶錄《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，會後受訪時表示，他的律師還在國外，會跟律師討論後，再決定要不要上訴。（劉宗龍攝）

中廣前董事長趙少康民國114年7月26日罷免投票時，2次主動亮票供媒體拍攝，台北地檢署依《選舉罷免法》起訴趙，台北地院審酌趙認罪且承諾絕不再犯，20日判處拘役55日，得易科罰金，緩刑2年，支付公庫5萬元。可上訴。

趙少康去年7月26日上午到北市大安國中投開票所投票，步出圈票處朝投票匭行進之際，主任管理員提醒應將選票折好，趙明知有眾多媒體朝教室內拍攝，仍將罷免票平舉胸前，露出不同意圈定內容，讓媒體拍攝後才放下，之後再以左手將罷免票內容朝向媒體，以靜止狀態讓媒體拍攝，等拍完才投入票匭。

北檢去年11月以趙身為知名人物，動見觀瞻，多次參與重要公職人員選舉活動，甚至曾擔任副總統候選人，對不得亮票規定應知之甚詳，竟仍在罷免投票時亮票，事後飾詞推託，辯稱非故意，企圖輕描淡寫帶過，依法起訴求重刑。台北地院開庭時，趙認罪辯稱「不小心」，坦言「亮票是不對的」，保證不再犯，「法官該怎麼罰就怎麼罰」。

北院表示，《憲法》規定「無記名投票」，是為確保選舉人能不受任何外力干預，依自由意志在選票作出決定，趙長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型的艱辛，更應遵守選舉規範，竟出示圈選內容供媒體拍攝報導。

合議庭認為，趙少康亮票不僅破壞選舉祕密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，判處拘役55日，得易科罰金。不過法官考量趙無前科，犯後勇於認錯，坦然面對司法，承諾日後絕不再犯，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。