大罷免兩度亮票！北檢批「飾詞狡辯」起訴求重刑 趙少康：滿錯愕的
記者劉秀敏／台北報導
中廣前董事長趙少康於726大罷免投票當天，公開亮票讓媒體拍攝，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》遭函送偵辦，台北地檢署今（6）日偵結，認為趙少康2次亮票，犯後飾詞狡辯，起訴並向法院建請從重量刑，最重可處2年以下有期徒刑。對此，趙少康直言「滿錯愕的」，態度好不好是主觀認定，但自己都配合調查，也說希望不起訴或緩起訴，823投票就沒再亮票，顯示他以後會非常注意、不會再犯，「我覺得我犯後態度滿好的啊。」
針對北檢認為他兩度亮票有故意之嫌，起訴並請法院從重量刑一事，趙少康今日受訪直言「滿錯愕的」，檢方說他犯後態度不好，讓他覺得很奇怪，當然態度好不好是主觀認定，不過9月開庭時，檢察官的態度滿好的，檢方詢問的問題，他也一五一十地答覆了，希望檢方不起訴或是緩起訴，也表達以後會非常小心，到了823公投時，他投票就都沒給記者看，顯示他以後會非常注意、不會再犯，「我覺得我犯後態度滿好的啊。」
趙少康補充，一開始是大安分局傳他，雖然律師不再，但他也沒改時間，就自己去了，「我犯後態度好不好，可以去問大安分局」，被訊問一個多小時後，他希望大安分局可以轉呈檢察官，「如果不起訴最好，要緩起訴，我願意繳公益代金。」強調自己並沒有抵死不認罪。
針對檢方認為他多次參與公職人員選舉及總統副總統選舉，對於選舉投票相關規定應相當清楚，趙少康則說，他的確選過很多次舉，但投罷免票是第一次，罷免選票很小張，跟選舉不同。檢方把媒體拍他的影片分段、請他解釋，上面還寫「趙少康目視前方」，顯示他根本沒看票的正反面。
趙少康表示，檢方說他兩次亮票，但那是投完後記者拍的，他根本沒注意到，檢方說「兩次故意」，這個是檢察官個人認定問題，到時候上法院，他還是同樣講法「不是故意」。他強調，當時他投的是罷免羅智強案，社會都很清楚他是反對罷免的，連本來要去非洲看動物大遷徙都沒有去，就是要留下來投反對罷免票，並沒有犯罪動機，後來也跟檢方表達以後會小心、不會這樣做。
趙少康直言，本來有透過議員或是其他人，說他可以不用去大安分局，但他還是去了，「我就尊重司法，犯後態度很好啊！」面對警方詢問，他也是有問有答，後來檢察官傳喚他，他本來有事情但還是去了，「尊重司法，這是我一向態度，大概就是這樣，我也不願意有什麼揣測，都不必，就是依法論法。」
至於檢方認為他「飾詞狡辯」，趙少康重申，檢察官要怎麼講是其職權，但他不是故意的，也沒有故意的必要，「我當然是反對罷免羅智強，還有什麼要故意呢？故意要幹嘛呢？」每個選舉都不一樣，他也是第一次投罷免票，「再講一次，沒有亮票的故意，檢察官認為故意，那是他的心證，但是我作為當事人，我沒有故意，這怎麼叫做狡辯、態度不好呢？這樣的話，沒有什麼當事人態度是好的了，都可以解釋成不好。」
