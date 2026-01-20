大罷免兩度亮票！趙少康一審判拘役55天、緩刑2年 法院裁定理由曝光

知名媒體人趙少康2025年7月在台北市大安國中投票時亮票違反選罷法，經檢方起訴後台北地方法院2026年1月20日宣判，判決趙少康拘役55日得易科罰金，並緩刑2年。外界認為趙少康獲法院輕判，不過法院判決指出，趙少康犯後有悔意並認罪因而判決拘役及緩刑。



法院判決指出，趙少康係中華民國第11屆立法委員罷免案之投票權人，於2025年7月26日9時許，在臺北市立大安國民中學第581號投票所內，領取罷免票並完成圈定後，竟於步出圈票處朝投票匭行進之際，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之圈定內容面(下稱圈定面)翻向身體外側，並平舉至胸前，將應秘密之圈定內容出示予現場記者拍攝，嗣趙少康步行至投票匭前方，再次將該罷免票之圈定面轉向現場記者方向，待記者拍攝完成後，始將罷免票對折後投入投票匭內。



法院指出，憲法第129條規定「無記名投票」之目的，乃為確保選舉人能不受任何外力干預，依其自由意志在選票上作出決定，而被告長年從事媒體業並擔任政黨要員，參政經驗豐厚，理應深知我國民主轉型之艱辛，更應遵守選舉規範，竟向他人、現場媒體記者出示圈選內容，供媒體拍攝報導，不僅破壞選舉之秘密性及公平性，更對公眾法治觀念造成負面示範，所為顯屬不該；惟考量被告終能坦承犯行之犯後態度，復斟酌被告自述之智識程度、家庭經濟狀況、並無前案紀錄之素行等情狀，暨檢察官量刑之意見，量處如主文所示之刑，及諭知易科罰金之折算標準。

至於緩刑部分，趙少康之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且犯後能勇於承認錯誤，坦然面對國家司法之訴追程序，並承諾日後絕不再犯，堪信確有悔悟之心，是對其所宣告之刑以暫不執行為適當，爰宣告緩刑2年。本院並認尚有賦予被告一定負擔之必要，是命被告於本判決確定之翌日起6月內，向公庫支付新台幣5萬元。



