大罷免大失敗 柯文哲嗆檢：原可罷6、7個 至少5％選民為救我投票

台北地院審理京華城、政治獻金等案，今（16日）下午檢方論告完畢後，輪到被告、前台北市長柯文哲答辯，柯文哲的答辯進行長達40分鐘，再次砲轟檢方是大罷免大失敗的最重要因素，並稱依據他的判斷，原本有可能6、7個被罷掉，但因為把柯文哲關在裡面，「至少有5％是為了救柯文哲去投票」。

柯文哲稱，他被羈押一年、交保三個月，對京華城案來龍去脈一樣不清楚，這恐怕是他第一次從頭到完整聽一遍。從他個人的角度看，去年8月30日檢調兵分多路搜索很多地方，包括柯家、辦公室、民眾黨中央黨部，翻箱倒櫃、帶他回去偵訊，被羈押一年，相信在台灣的歷史上，沒有一個政治人物這麼徹底的金流、人脈、電腦、手機全都翻一遍。

柯文哲表示，現在走到這裡，要思考下一步怎麼辦？坦白講，這也是做政治人物困難的地方，畢竟他的身份還是有好幾個，他是台北市長、民眾黨主席、台大以前有名的醫生，檢方抱怨沒有一個被告外面有小草聲援，他也有思考這問題，但這案子若一開始就司法歸司法、不要理政治，其實也沒什麼問題，就是因他的身份，有人要政治操作才搞成這樣。

柯文哲提到，唐朝有本如何製造冤獄的書《羅織經》，將來京華城案起訴書應該也是同樣的定位，他也表示自己在獄中讀過前台大校長管中閔的書「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，現在讀仍心有戚戚焉。

柯文哲批，法庭上要用證據，檢察官用太多揣測、想像，並稱他有個很大的抱怨，檢方就是用搜索過程中扣押的手機、電腦裡去找資料並拼湊故事，在法庭上應當根據事實跟證據，而不是用想像的編故事，最後變抹黑。

柯文哲直言，最讓他最生氣的是，時任北市都發局都市規劃科科長、現任總工程司楊智盛曾證述，京華城案公告公展簽呈當時被時任北市副秘書長李得全退回，楊向李報告，告知市長室秘書來電說應曉薇顧問吳順民「在樓下等」，請李將簽呈往上送，柯文哲質疑，怎麼不叫市長室秘書來問清楚？

柯文哲質疑，檢方不查證、硬要抹黑，還拿北市都委會前執秘邵琇珮講林玄理案的筆錄，因為有人怕拔官，很害怕，所以不是每個人都敢舉手，但檢方為什麼不唸另外一個證詞？邵琇珮也說，以她對柯市長的信任和了解，不相信他會因為不蓋章就拔官，為什麼重要且對他有利的證詞就跳過去？

柯文哲指出，今天這案子會搞成這個樣子，如果重來一遍，如果是他執政，將來一定會告訴自己，請有當權者的人「不要把手伸進司法」，我們要節制、我們要避免權力的誘惑，這個我一定會永遠警惕自己，因為司法當政治工具實在是太好用了，可是問題是有時真的會反撲。

柯文哲說，他從政10年了，大罷免大失敗，檢察官真的是很重要的因素，按照他的正常判斷，6、7個被罷掉是有可能的，因為把柯文哲關在裡面，「至少有5%是為了救柯文哲去投票。」

