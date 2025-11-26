「大罷免大敗黨內操盤手說」引圍剿...吳怡農不認錯直回「要惱羞成怒還是心平氣和討論」：不應陷入文字遊戲鑽牛角尖
唯一表態代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農日前稱「黨內操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」引發綠營名嘴、KOL批評。他今（26）日公布黨內互比式民調記者會時回應，有人專業受到批評，「是要惱羞成怒，還是心平氣和討論面對問題、好好辯論？」現在跳入文字遊戲（指操盤手一說）是避重就輕，重點是要科學決策、貼近社會大眾，否則政黨只會和民眾越來越遠。
吳怡農日前在廣播節目「新聞放鞭炮」指出，很多名嘴，甚至是黨內的操盤手，可能太久沒有去了解，或是不願意去看清楚台北市選民結構，「佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了」。吳怡農強調，那一戰之所以輸的原因，「依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實我一直是領先的」。
吳怡農並說，佛系打法並非他自己說的，「大家不要忘了，我不是沒有挑戰對手，只是沒有去攻擊、汙辱對手」，更稱：「如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果」。
「黨內操盤手」一說引起外界熱議、批評，吳怡農今日在記者會回應，他之前發言的脈絡，從來不是在檢討民團努力，而是檢討名嘴、黨內專家對於罷免結果的預測，跟實際結果差太多，和社會大眾脫鉤太嚴重了，也是他認為民進黨要強化和地方連結，雙向溝通、擴大民意才能獲得支持。
吳怡農並說，不應該陷入文字遊戲鑽牛角尖（指黨內操盤手一說），最主要談的，是大家對於罷免結果的預測和實際的現實、結果有多大的落差，選前很多黨內專家提出保守罷免六到七席，甚至有希望罷免十到二十席，但判斷、決策應該要有更多科學根據，他也認為，黨內徵召應該把民調科學根據納入整體考量。
另外，資深媒體人王瑞德批評吳怡農「宋襄公」、李正皓嗆「差不多就好」，也有粉專稱吳怡農「經歷比較好的連勝文」？吳怡農回應，要將心比心，一個人如果專業或判斷受到批評，第一個反應難免會是不滿意、生氣，「但深呼吸後有一個選擇，就是要惱羞成怒，還是心平氣和討論面對問題、好好辯論？」
吳怡農直言，要做哪個選擇考驗每一個人的修養，要有勇氣去做可以改變的事情，他無法改變每一個人的想法，投入選舉也是希望改變台北，希望大家支持他。
吳怡農重申，現階段去跳入文字遊戲都是避重就輕，重點是判斷要有依據，政治不能用傳統產業的方式，而是要科學決策，立場主張才可能貼近社會大眾，政黨要反映民意，社會大眾認為不能參與政治，政黨和民眾的距離就會越來越遠，「這是民主政治的危機，希望大家要討論這點。」
（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）
