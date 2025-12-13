大罷免失利後祭出「不副署」？名醫：法理與民意皆難支撐

名醫沈政男在社群平台臉書以「閣揆不副署」為題撰文，質疑綠營內部討論以行政院長不副署方式，抵制藍白多數通過的法律案，並多次點名行政院長卓榮泰及總統賴清德，強調此舉在現行憲政架構下「沒有不副署的空間」，且可能為未來政黨輪替留下法律責任風險。

醫師沈政男針對「閣揆不副署」發表意見。（圖／中天新聞）

沈政男表示，據稱賴清德召集民進黨行政與立法部門會議，討論如何因應藍白多數國會推動的相關法案，會中有共識由行政部門自行決定是否啟動「閣揆不副署」作法。他在文章中形容，這種由行政部門承擔決策後果的做法，就像是「死道友不是死貧道」，認為一旦爭議在未來被追究，行政首長恐成為主要承擔者。

在憲政依據方面，沈政男引用《中華民國憲法》第三十七條內容指出，條文明訂「總統發布法律及命令，須經行政院長副署」，他解讀為行政院長的職責在於確認法律與命令文字與程序，而非表達是否同意。他進一步批評，綠營以此為基礎主張行政院長得不副署，與條文本意並不相符。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

對於綠營支持者援引郝柏村擔任行政院長期間，曾不副署蔣仲苓人事案的說法，沈政男在文章中指出，當時立法院仍擁有行政院長同意權屬於雙首長制的一環，閣揆的政治正當性與權力來源與現行制度不同。他認為，一九九七年修憲後，立法院不再對行政院長行使同意權，現任閣揆是由總統單方面任命，行政院長與總統權力結構已經改變。

沈政男主張，在這樣的憲政架構下，不副署原本作為制衡總統的制度設計，隨修憲而喪失實質效果。他將卓榮泰定位為「賴清德在內政的代理人、執行助理」，強調此一角色不應偏離總統依憲法公布立法院通過法律的義務，並認為在現行制度下，行政院長不存在以不副署方式表示不同意的實際空間。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

文章中，沈政男也批評部分民進黨籍學者與法律專業人士在相關議題上「亂扯半天」。他轉述賴清德對藍白多數國會的批評，包含「不知反省、沒有得到教訓」以及通過「違憲、違反民意」的法律，並表示賴清德「喜歡教訓別人」，逐句否定這段說法。他提出質疑指出，法律是否違憲、是否符合民意，不能由總統或民進黨發言人片面認定。

在談及民意時，沈政男點名民進黨方面引用民調作為論述依據，質疑相關調查在抽樣與誤差上的專業性，並以「恐怕連民調的取樣與誤差都搞不清楚」予以批判。他將此視為綠營執政下台灣政治運作的一部分，認為民意被片面詮釋，引發社會對國會改革與相關法案立場的分歧。

針對近期大罷免行動未能成功，沈政男認為，以藍白為多數的國會是「最新也最正當的民意」，並指稱綠營仍自我定位為「正義的一方」，而將對手形容為「惡魔黨」。他回顧綠營在大罷免之前就指控藍白「胡亂立法」，質問當時為何未提出「不副署」工具，並將現階段翻查憲法、尋找閣揆不副署依據的做法，與大罷免失敗後無法再提罷免案連結。

在法律與政治效果上，沈政男認定，運用不副署抵制藍白多數立法，在法理上「沒有正當性」，在政治上也不易獲得民意支持。他進一步指出，在大罷免挫敗後若仍採取不副署路線，等同廢弛職務、違背憲法賦予的責任義務，並預言若二〇二八政黨輪替，相關責任可能被追究到個別官員。

談到個人命運時，沈政男直接向卓榮泰喊話，表示能出任行政院長已屬「小孩玩大車」，呼籲「玩夠了就趕快跑」，不要跟著賴清德採取「走偏鋒」的路線。他在貼文中用「被關到籠子裡」形容未來可能面臨的法律風險，警告不副署可能引發後續追責。

對於社會與政壇的輿論氛圍，沈政男指出，現階段批評藍白「胡亂修法」的人士，多與大罷免期間主張相近，並認為賴清德依然採取強硬態度，未把大罷免後的民意變化納入考量。他將這種狀況視為執政者「搞不清楚狀況」，認為這種態度可能在未來選舉對綠營造成不利結果。

文末，沈政男引用韓國瑜過去談選舉時提出的說法「選舉就是票多的贏」，表示該說法當年曾遭訕笑，如今在藍白取得國會多數後，卻反而凸顯綠營對多數民意理解上的落差。他認為，綠營自認代表多數民意，卻在實際席次與選舉結果上與此認知不一致，與當前國會結構形成強烈對比。

