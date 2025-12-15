大罷免失敗就翻桌！ 邱毅轟賴清德「大賴皮」用行政權癱瘓國會
立法院藍白修正《財劃法》、停砍公教年金等案，傳總統府與行政院擬「不副署、不公布」。前立委邱毅在臉書開砲，賴清德明目張膽搞獨裁了。現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，轉而以行政手段抵制立法院決議，架空立法院。邱毅嘆，以往有大規模的人民抗爭，吹起「革命號角」，衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？
邱毅指出，他邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰。以「不副署，不執行」，來抵制立法院通過的法案。依照民主的制度，人民選出立法院，立法院以多數決來通過法案，總統必須簽署公告實施，行政院長須副署負責執行。在立法院內藍白合作有62席，民進黨只有51席，在法案制訂和預算審查，在野黨自然佔盡優勢。
邱毅抨擊，賴清德曾想用反民主的大罷免，來扭轉此一劣勢，結果是大罷免，大失敗，成為一場民主大爛戲，他的支持率也跌到谷底。
邱毅質疑，現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮。立法院通過的法案，只要不符賴清德的心意，行政院長卓榮泰就不副署，不執行。黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓立法院，使立法院名存實亡。
邱毅表示，賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是他現在的賴皮操作，一點都不民主自由。在便當會裡，51個民進黨立委，只有一個人間清醒，敢公然反對，你一定想不到，就是柯建銘，其他人都噤聲，只能高呼賴皇萬歲。
邱毅提到，謝寒冰認為「革命號角」響起了，大規模的人民抗爭要登場了。問題是兩個在野黨主席有這個膽識嗎？現在的台灣人民有這樣的覺醒嗎？
邱毅嘆，有效抗爭的前提是，帶頭的人要不怕死，不怕坐牢，勇於衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？
