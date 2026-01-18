「大罷免很多人為了救阿北出門投票」 柯文哲：國民黨不要太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年三月廿六日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲昨天表示，他原本計畫要寫四本書，但是內容還都不完整，待在台北看守所期間也有關注大罷免，很多人都是為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力」。

民眾黨台北市黨部昨舉辦「松信夥伴見面會」，柯文哲在會中暢談自身司法案件，他透露，總共換過九位室友，大家的故事都很精采，管理員也都很有趣，就像去年七、八月間的大罷免，「管理員每卅分鐘就來報進度，我不想聽都不行」，要不是大罷免結果卅二比零，自己現在可能還待在看守所，很多人為了救出柯文哲而去投票，「國民黨不要太高估實力」。

此外，對於台北市長蔣萬安率先拋出營養午餐免費政策，柯文哲直言這是民粹政治，並表示自己也反對「生生喝鮮奶」政策，如果讓學童上午十時喝鮮奶，通常到中午十二時就吃不下飯，「一周喝一次也很奇怪，但是騙選票非常有用」。

針對柯文哲的說法，國民黨立委表示，政治人物對於政策有個人看法都尊重，但最重要還是藍白合。

