大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言

國民黨立委牛煦庭在臉書發文批評民進黨執政，質問「為什麼所有事都是民進黨說了算？」他表示，大罷免過後，在野黨要求執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨主張進行協商，但執政黨在《財劃法》、總預算案等議題上皆拒絕讓步，導致政治僵局無法解開。

牛煦庭指出，在《財劃法》議題上，若院版真有品質，執政黨應公開水平分配數字接受檢驗，讓各界在透明基礎上理性討論，但執政黨拒絕。在總預算案方面，他要求行政院尊重軍人待遇條例、警察人員人事條例，依法編列預算，質疑預算付委為何成為問題，但執政黨同樣拒絕。他強調，沒有一個政治僵局是執政黨願意讓步的。

牛煦庭批評，執政黨在此局面下再次鬼扯抗中保台，重提陸配六改四、剝奪蔡英文時代可以運作的陸配參政權，甚至把國防預算和「鄭習會」掛勾，這些都是廉價的謠言。他澄清，六改四早就不是國民黨的優先法案，陸配參政權制度橫跨好幾朝，修法保障其實也只是具文，根本談不上什麼「開放」。

對於鄭習會傳聞，牛煦庭表示這是完全沒有的事情、沒有來源的消息，卻可以繪聲繪影。他再次強調，大罷免時常在演講中詢問鄉親這個問題，雖然不一定得到立即迴響，但他知道聽眾心裡有數，再多的謠言都改變不了執政無方的事實。他最後表示，這個問題就留給人民來解答。

