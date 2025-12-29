大罷免後賴清德民調一直上不來 沈政男：2028連任困難重重

最新民調顯示，對於總統賴清德的執政表現，有40.6%民眾表示滿意，52.2%不滿意，引發討論。經常評論時事的精神科醫師沈政男指出，大罷免效應散去，但賴清德仍無法回到去年的滿意度，而這也意謂著，賴2028爭取連任困難重重。

沈政男在臉書發文表示，《美麗島電子報》最新民調顯示，「我們國家不論是哪一個黨執政，您認為立法院院會三讀通過的法律，總統和行政院長可不可以自己決定要不要接受」，結果有26.7%認為總統和行政院長可以如此，60.0%認為不可以；另一題是，「我國憲法規定司法院有15位大法官，但是目前只有8位，大法官人數不足，已經影響憲法法庭的召開與判決。您相不相信目前司法院8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉」，結果有24.7%民眾表示相信，有59.9%不相信。

沈政男指出，從民調可知，民意表達非常清楚，卓榮泰不副署、賴清德默許，還有五名大法官逕自做出憲訴法違憲判決，都是毀憲亂政，應懸崖勒馬，回頭是岸。事實上，不副署的本質就是大罷免2.0，而五名大法官硬做評議則是大罷免3.0，都是大罷免輸不起，還要繼續搗亂的表現。

沈政男說，大罷免結果的意涵已經很清楚，多數台灣人民不認為藍白賣台，綠營的抹紅招數沒有用，多數台灣人民也不認為挑釁對岸，弄得劍拔弩張，對台灣前途有什麼好處。然而，從賴清德、卓榮泰，一直到綠營支持者，最近還是在用大罷免那幾招，當然賴政府的民調就會難看。《美麗島電子報》的民調也顯示，賴清德的施政滿意度就停在4成，顯然大罷免效應散去，從3成1回升，但也沒辦法回到去年的滿意度，「這樣的滿意度代表：2028連任，困難重重！」

政黨支持度的部分，沈政男指出，《美麗島電子報》民調顯示，民進黨為31.4%，比上個月略降；而國民黨與民眾黨分別為19.7%、12.5%，比上個月上升，加起來也略為多過民進黨，「這就是我所說的：政治板塊從2024選舉至今，並無變動，就是藍白加起來略大於綠營。」卓榮泰對年改停降法案不敢不副署，而是改採釋憲的對抗策略，但是從民調可知，民意根本不認為大法官可以獨立判決，不受干涉，卓榮泰若繼續亂搞，賴政府的民調只會更低。

本次民調時間為2025年12月22日至12月24日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

