大罷免後陷政治僵局！他轟：都民進黨說了算

[NOWnews今日新聞] 大罷免落幕後，朝野局勢更加緊繃。國民黨立委牛煦庭近日在臉書發文，直指台灣政治「所有事都是民進黨說了算」，並痛批執政黨拒絕面對朝小野大的現實，讓政治僵局完全無法打開。

牛煦庭表示，他在基層演講時常向鄉親提出同樣的疑問：「為什麼所有事都是民進黨說了算？」雖然聽眾未必當場回應，但多數人心裡自有答案。他強調，無論外界有多少謠言，都掩蓋不了「執政無方」的事實。他批評，大罷免後在野黨希望的只是基本協商與理性討論，但執政黨卻拒絕釋出善意。例如「財政收支劃分法」修法，行政院若自認院版具品質，就應公開水平分配數據接受外界檢驗，但民進黨不願配合。同樣，總預算案只要行政院尊重軍警待遇條例、依法編列預算，付委根本不會成為爭議，但執政黨依舊拒絕讓步。

牛煦庭不滿地說：「沒有一個政治僵局是執政黨願意退讓的，解不開也不意外。」他更指出，民進黨再次炒作「抗中保台」話題，還把陸配六改四、陸配參政制度以及國防預算與「鄭習會」掛勾，批這些根本是毫無根據的廉價謠言，強調六改四早就不是國民黨優先法案，陸配參政制度跨朝存在，修法保障也只是象徵性條文，根本不是外界形容的「大開門」。至於「鄭習會」，他更直言是「完全不存在的故事」。他再次提出老問題：「為什麼都是民進黨說了算？」表示與大罷免時一樣，這個問題最終只能留給人民來回答。



