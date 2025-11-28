大罷免後首見「黃金交叉」！黃暐瀚示警1事

▲根據《震傳媒》，總統賴清德滿意度11月出現黃金交叉。（圖／震傳媒提供）

[NOWnews今日新聞] 《震傳媒》昨（27）日公布最新民調指出，民進黨支持者自9月開始往上攀升，本（11）月民調與上月相比上升6.4％；此外，總統賴清德的滿意度與信任度在趨勢上也均呈現黃金交叉。對此，資深媒體人黃暐瀚今（28）日認為，這是大罷免之後，第一個出現賴總統「黃金交叉」的民調，但民調會浮動，僅供參考，切莫大喜大悲。

針對《震傳媒》昨最新民調顯示，賴清德施政滿意度部分，合計有44.1％表示滿意、43.3％表示不滿意，分別上升3.4％、下跌4.8%，滿意度超過不滿意度，呈現黃金交叉，黃暐瀚今發文表示，才短短4個月過去，賴清德總統的滿意度，已經從大罷免之後的「死亡交叉」，又回到滿意度高於不滿意的「黃金交叉」。

黃暐瀚也提到，這是大罷免之後，第一個出現賴總統「黃金交叉」的民調，然而，民調是一時一地，供參考，會浮動，切莫大喜大悲。

根據《震傳媒》，賴清德信任度部分，合計有48.2％表示信任、39.9％表示不信任，趨勢追蹤上，對賴清德的信任與不信任在10月就即將要交叉，在本月交叉呈現更明顯，分別上升4.4％、下跌4.5％，趨勢上與滿意度相近。

另外，在政黨傾向部分，傾向支持民進黨的國人為31.7％、傾向支持國民黨的為22.3％、傾向支持民眾黨的為13.4％。其中支持民進黨者自9月開始往上攀升，且本月民調與10月相比上升6.4％；至於支持國民黨的部分，同樣在9月後開始下跌，本月與10月相比下跌0.7％。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI「電腦輔助電話訪問系統」進行電話訪問。「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1072人（加權前家戶535份、手機537份），在95％信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

