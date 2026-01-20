大罷免投票公然亮票 北院一審判決趙少康需拘役55日、緩刑2年

資深媒體人趙少康（中）於2025年7月26日，在步入投票所進行罷免中國國民黨立委羅智強案投票前，接受媒體聯訪。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





去（2025）年7月26日，舉辦中國國民黨籍立法委員罷免案首波24案，與白營新竹市長高虹安罷免案投票，傳出資深媒體人趙少康在進行罷免中國國民黨立委羅智強案投票後，公然亮票讓媒體拍攝，遭警方以涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，移請台北地方檢察署偵辦。台北地方法院今（20）日對此做出一審判決，判決趙少康需拘役55日，可易科罰金新台幣5萬元、緩刑2年，可上訴。趙少康對判決結果則回應，不是沒有考慮過坐牢，但他還要和律師商量一下。

北院指出，趙少康係中華民國第11屆立法委員罷免案之投票權人，於民國114年7月26日9時許，在台北市立大安國民中學第581號投票所內，領取罷免票並完成圈定後，竟於步出圈票處朝投票匭行進之際，將刊印同意罷免、不同意罷免二欄之圈定內容面翻向身體外側，並平舉至胸前，將應秘密之圈定內容出示予現場記者拍攝，嗣趙少康步行至投票匭前方，再次將該罷免票之圈定面轉向現場記者方向，待記者拍攝完成後，始將罷免票對折後投入投票匭內，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第105條

北院表示，趙少康於準備程序及審理時均就檢察官起訴之事實及罪名坦承不諱，且經在場證人證述明確，並有新聞畫面截圖、勘驗筆錄等件在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。

北院亦表示，對趙少康所為，今（20）日做出一審判決，判決趙少康需拘役55日，可易科罰金新台幣5萬元、緩刑2年，可上訴。

