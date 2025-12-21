大罷免沒有獨斷！柯建銘曝：都有跟賴清德報告

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘今(12/21)談到大罷免案時表示，自己等這一刻等了60年，是謀定而後動，且每周三都跟總統賴清德開會報告，賴總統也了解，開會時大家都贊成，他說，做這件事不可能獨斷。

民進黨立院黨團總召柯建銘，資料照，吳家豪攝

柯建銘接受前總統陳水扁廣播專訪，並於今日播出影片，針對大罷免案，柯建銘指出，在罷免投票前，眾說紛紜，國民黨犯的罪行都一樣，所以全都該罷免，自己只有這個想法，一定要罷免成功，而大罷免大成功後風起雲湧、響徹雲霄，至少這是個成功運動，把保台派全部催出來。

柯建銘表示，自己等待這一刻，等了60年，是謀定而後動，且每周三都跟賴總統開會並且報告，賴總統也都了解，自己做這件事，不可能獨斷。

柯建銘說，大罷免是由他發起，至於聯電董事長曹興誠，則是跟他英雄所見略同，而曹跟自己是40年朋友，大罷免時，他跟曹的經費沒有互相流動，各做各的，沒有經費自己就去募，至於誰出的比較多？柯建銘表示，可能是自己，但不是都從錢來衡量，他也表示，自己歷任5屆民進黨籍總統，都謹守分際，尊重總統。

